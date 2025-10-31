Muito se fala de Susana Gravato, mas e o viúvo? O silêncio e a dor do homem que perdeu tudo em Vagos

Passou cerca de uma semana desde o crime que chocou o país. Susana Gravato, vereadora de Vagos, foi assassinada na própria casa, e o filho, de 14 anos, confessou o homicídio. Agora, o país pergunta-se: como estará o viúvo, que perdeu a mulher e vê o filho internado num centro educativo?

O caso de Susana Gravato, vereadora de Vagos, continua a abalar Portugal. Uma semana depois do crime, as investigações prosseguem, mas cresce também a comoção em torno do pai do menor — o marido da vítima.

O homem viu a sua vida desmoronar em poucas horas. Perdeu a mulher e, de forma diferente, o filho também. O adolescente, de 14 anos, confessou ter disparado dois tiros contra a mãe e encontra-se internado num centro educativo do Porto, onde está a ser acompanhado por especialistas.

O tema foi novamente abordado no programa «Dois às 10», da TVI. Cristina Ferreira falou com emoção sobre o sofrimento do viúvo e o vazio que este crime deixou: “Este pai, de repente, não pode, agora pelo menos durante os próximos tempos, sequer fazer uma pergunta ao filho. Nada! Este homem perdeu a mulher e o filho também.”

O caso de Vagos continua sob investigação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Aveiro, enquanto a comunidade tenta reconstruir-se e prestar apoio à família destroçada por uma dor sem precedentes.