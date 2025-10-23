«Normalmente, é mau sinal»: psicóloga deixa alerta aos pais sobre comportamento do filho que assassinou a vereadora de Vagos

  • Dois às 10
  • Hoje às 16:45

A psicóloga Inês Balinha Carlos analisou o comportamento do filho de Susana Gravato, depois de ser identificado como autor do assassínio da mãe.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O crime que chocou o país — o assassínio da vereadora de Vagos pelo filho de 14 anos — gerou debate no “Dois às 10”. A psicóloga Inês Balinha Carlos deixou um alerta importante para todos os pais, sublinhando que certos comportamentos “demasiado perfeitos” podem ser um sinal de atenção.

Durante a conversa, Inês começou por contextualizar o caso, recordando que todos os que conheciam o jovem o descreviam como calmo, educado e exemplar : “Era um menino perfeito e de uma família perfeita — e isso, normalmente, é muito mau sinal. No futebol era o certinho e direitinho, na escola era o mais simpático e educado.

Cristina Ferreira, surpreendida, questionou: “Mas não é natural que haja crianças assim?

A psicóloga explicou que a ausência total de falhas pode ser preocupante: “Tão perfeito como ele era, com 14 anos, é um grande alerta. Se um dos filhos nunca tem um momento em que ‘rebenta’ um bocadinho, aquilo fica tudo acumulado.

Inês Balinha Carlos aproveitou ainda para deixar dicas práticas aos pais: “Todos falhamos como pais e temos de ter humildade. Gosto muito da palavra ‘desculpa’. Eu peço desculpa aos meus filhos — é importante que eles também percebam que os pais erram. Se há um clima constante em que a mãe ou o pai invadem o espaço do filho, se ele se sente controlado, a raiva acaba por explodir.

A especialista citou ainda o psicólogo Donald Winnicott, que estudou o fenómeno da “mãe excessivamente mãe”

 

Temas: Susana Gravato Vereadora de Vagos Dois às 10

RELACIONADOS

Assassínio da vereadora de Vagos: as falhas que terão traído o filho de 14 anos e o papel decisivo das câmaras de vigilância

Todos os detalhes: vereadora de Vagos estaria ao telefone com uma amiga quando terá sido assassinada pelo filho

Assassínio de Susana Gravato: o cuidado que o filho de 14 anos terá tido depois do crime e que levou a polícia a desconfiar

A Não Perder

Existe um medicamento que pode ser colocado na sanita para a deixar como nova

Hoje às 16:00

Aprenda a limpar cortinados sem os tirar do varão

Hoje às 15:30

Misture isto com água e deixe os vidros sem manchas

Hoje às 15:00

«Ela não tem recebido mesmo nada por parte da família»: Cristina Ferreira esclarece polémica sobre camisola de Zé para Liliana

Hoje às 14:58

Mudança de hora está à vista. Quando começa o horário de inverno?

Hoje às 14:30

Cristina Ferreira confronta Zé depois de declarações do ex-noivo de Liliana: «Sentiste que eu incentivei porquê?

Hoje às 13:38

Filho de Susana Gravato confessou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o País

Hoje às 12:57
MAIS

Mais Vistos

Filho de 14 anos terá matado vereadora da Câmara de Vagos. A explicação dada pelo rapaz é inacreditável

Ontem às 11:59

Aos 77 anos, tem vibradores de todas as cores. E a opinião do marido não tem preço

Ontem às 10:31

Vereadora da Câmara de Vagos terá sido assassinada a tiro pelo filho de 14 anos. Cristina Ferreira reage: «Custa-nos muito assimilar uma história destas»

Ontem às 11:13

Depois de um divórcio polémico e de um novo amor inesperado, esta atriz da TVI reconciliou-se com o ex-marido e vai ser mãe

Hoje às 10:13

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Espreite as receitas de bolo favoritas dos portugueses: do de chocolate ao de cenoura

21 out, 15:30

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Fora do Estúdio

Diogo Infante celebra 39 anos ao lado do amor da sua vida. De Cláudio Ramos a Maria Botelho Moniz, não param as mensagens de famosos

Hoje às 11:02

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

21 out, 09:38

Cláudio Ramos faz declaração após irmã ser encontrada: «Resta-nos saber o que aconteceu»

20 out, 10:58

Secret Story: A primeira reação de Cristina Ferreira ao momento de alta tensão entre Vera e Dylan

20 out, 08:50

Fotos

«Normalmente, é mau sinal»: psicóloga deixa alerta aos pais sobre comportamento do filho que assassinou a vereadora de Vagos

Hoje às 16:45

Existe um medicamento que pode ser colocado na sanita para a deixar como nova

Hoje às 16:00

Aprenda a limpar cortinados sem os tirar do varão

Hoje às 15:30

Misture isto com água e deixe os vidros sem manchas

Hoje às 15:00