Após polémica com Éder, Susana Torres esteve à beira da depressão e engordou 17 quilos: «O impacto foi muito grande»

Susana Torres regressou à televisão e abriu o coração sobre um dos períodos mais difíceis da sua vida. A coach de alta performance, autora de dois livros e atualmente a preparar o terceiro, falou sobre o impacto que a polémica relacionada com Éder teve na sua saúde física e emocional.

Todos se recordam da história. Após insinuações de ser aproveitador do sucesso do antigo internacional português, Susana confessou que o desgaste provocado pela exposição pública foi profundo. «O impacto foi muito grande», admitiu, revelando que esteve à beira de uma depressão e que chegou a engordar 17 quilos em 2022.

Apesar de garantir que poderia contradizer muitas das polémicas que foram levantadas, a coach explicou que este não é o momento para o fazer. «Para mim, é muito fácil contradizer tudo», afirmou, acrescentando que não quer alimentar uma história que, nas suas palavras, não foi ela quem montou.

Depois desse período conturbado, Susana Torres optou por afastar-se da esfera pública durante algum tempo. Durante um ano, dedicou-se ao estudo e ao desenvolvimento pessoal, com o objetivo de regressar mais forte e preparada.

A sua vida profissional começou de forma improvável. Licenciada em Gestão, trabalhou como gerente de um restaurante McDonald’s e entrou na banca por acaso, após uma conversa inesperada numa livraria. Durante 14 anos construiu carreira no setor financeiro, até decidir mudar de vida e estudar coaching nos Estados Unidos.

Casada há 22 anos e mãe de três filhos, Susana Torres vive com a família em Ponte de Lima, onde procurou proporcionar aos filhos uma vida mais tranquila.

Hoje, afirma sentir-se feliz e realizada com a família unida que construiu, ao mesmo tempo que continua a defender a inteligência artificial como uma ferramenta capaz de alavancar a alta performance humana.