83 anos e este corpo? Atriz surpreende ao mostrar-se de biquíni

Susana Vieira arranca suspiros em fato de banho: "Que pernas!"

No Algarve, Susana Vieira deslumbra em fato de banho: veja todas as imagens!

Está para as curvas! Susana Vieira celebra 83 anos com imagens em biquíni

Aos 83 anos, Susana Vieira mostrou que a idade é mesmo só um número. A atriz exibiu um corpo surpreendente em biquíni, deixando fãs e seguidores completamente boquiabertos.

Susana Vieira completou 83 anos no passado sábado, dia 23. A celebração decorreu num barco em Mikonos, na Grécia, onde a atriz esteve acompanhada por pessoas próximas.

Através do Instagram, Susana Vieira partilhou com os seus seguidores várias fotografias em que surge de biquíni, mostrando a excelente forma física em que se encontra.

"Meus 83 anos, com a minha família, amigos, muito amor, saúde e este mar sem fim", escreveu a famosa artista brasileira.

Confira, na galeria que preparámos para si, as imagens partilhadas por Susana Vieira.