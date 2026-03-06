83 anos e este corpo? Atriz surpreende ao mostrar-se de biquíni

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

Aos 83 anos, Susana Vieira mostrou que a idade é mesmo só um número. A atriz exibiu um corpo surpreendente em biquíni, deixando fãs e seguidores completamente boquiabertos.

Susana Vieira completou 83 anos no passado sábado, dia 23. A celebração decorreu num barco em Mikonos, na Grécia, onde a atriz esteve acompanhada por pessoas próximas.

Através do Instagram, Susana Vieira partilhou com os seus seguidores várias fotografias em que surge de biquíni, mostrando a excelente forma física em que se encontra.

"Meus 83 anos, com a minha família, amigos, muito amor, saúde e este mar sem fim", escreveu a famosa artista brasileira.

Confira, na galeria que preparámos para si, as imagens partilhadas por Susana Vieira

Temas: Susana Vieira Atriz

