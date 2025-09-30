Acabe com sutiãs deformados: Esta é a forma certa de os lavar

Aprenda o método certo de lavar sutiãs e prolongue a sua forma e elasticidade.

Costuma lavar os seus sutiãs regularmente? Se sim, já deve ter reparado que muitos acabam por ficar lassos e perder qualidade. Na verdade, os sutiãs não precisam de ser lavados após cada utilização, e exagerar nas lavagens pode estar a danificar os tecidos e os elásticos.

Em declarações ao site Real Simple, a diretora criativa da marca de sutiãs Third Love, Ra’el Cohen, afirma: «Não precisa de lavar o sutiã sempre que o usa, a menos que esteja particularmente suado ou manchado (…) Lavar demais pode enfraquecer os tecidos delicados e os elásticos».

Se costuma colocar os sutiãs na máquina de lavar, é aconselhável evitar fazê-lo. Lavar à mão é geralmente a forma mais eficaz de preservar a forma e prolongar a durabilidade da peça. «Pode não parecer prático, mas vale o esforço», acrescenta Ra’el Cohen.

Especialistas em dermatologia, consultados pelo mesmo artigo, revelaram algumas dicas e truques essenciais para cuidar dos sutiãs durante a lavagem.

Para lavar os sutiãs à mão, vai precisar de: um lavatório ou recipiente como um alguidar, detergente para roupa, pano de limpeza e uma toalha. Siga estes passos:

Misture detergente com água no lavatório ou alguidar, suficiente para cobrir o sutiã. Com um pano, aplique a mistura nas manchas visíveis, esfregando suavemente. Depois, deixe o sutiã de molho por alguns minutos e esfregue delicadamente. Enxague bem para remover todo o detergente e retire o excesso de água dobrando-o numa toalha antes de secar ao ar. Para secar, coloque o sutiã numa superfície plana ou pendure-o longe da luz direta do sol, numa área ventilada, evitando pendurar pelas alças, que podem deformá-las.

Caso opte por lavar na máquina, o site Real Simple indica algumas estratégias para proteger a peça: será necessário um saco de malha para lingerie e detergente para roupa. Aperte os encaixes do sutiã e coloque-o no saco de malha, lavando no programa mais fraco com água fria e sem usar amaciador, que prejudica a elasticidade.

Quanto à frequência de lavagem, em dias de maior transpiração, como no verão, o especialista Nazarian recomenda lavar os sutiãs após uma ou duas utilizações: «Como estão em contacto direto com a pele, podem acumular óleos, suor e bactérias».

Se surgirem nódoas e o sutiã não estiver pronto para ser lavado, limpe com um pano mergulhado em água com detergente e deixe secar ao ar antes de o usar novamente.

Para cuidar e guardar os sutiãs, evite dobrá-los ao meio ou colocar uma copa dentro da outra, pois isso pode causar deformações e vincos. Guarde-os com os ganchos fechados, empilhados e alinhados.

Para manter os sutiãs mais limpos e duradouros, alterne as peças para dar tempo ao elástico de recuperar. Lave também os sutiãs desportivos com cuidado, mesmo sem copas, seguindo o mesmo método dos tradicionais. Lavar com pequenas cargas na máquina ajuda a reduzir o risco de danificar os sutiãs.