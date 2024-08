Suzana Garcia emocionou-se e desabou em lágrimas, em direto

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Suzana Garcia recordou a sua luta para engravidar: «... 3 anos, 3 gestações, múltiplas outras que não seguiram à frente...»

No «Dois às 10», demos início à «Atualidade» com o caso um bebé encontrado morto em lixeira, a repórter Ticiana Xavier revelou pormenores do caso e seguiram-se os habituais comentários.

Em estúdio a advogada Suzana Garcia analisou o caso e acabou por se emocionar: «Há mulheres que têm que pagar o preço de uma casa para conseguir chegar à maternidade, isso é absolutamente inqualificável».

Suzana Garcia recordou a sua luta para engravidar: «Toda a gente sabe, sim, 3 anos de muitas batalhas. 3 anos, 3 gestações, múltiplas outras que não seguiram à frente, há mulheres que têm que pagar 80 mil, 60 mil euros…».

A nossa querida comentadora prosseguiu com o desabafo e desabou em lágrimas: «Chocante nós vermos crianças que estão entregues nas instituições à espera de alguém que lhes queira dar afeto, que nos permite visitar estas crianças, podermos estabelecer vínculos com as mesmas e ficarem lá anos até o projeto ser concedido».

