Suzana Garcia expõe detalhes das buscas da PJ à casa de Nininho Vaz Maia. E condena: «É atroz»

A advogada e comentadora Suzana Garcia revelou novos pormenores sobre as recentes buscas à residência do cantor Nininho Vaz Maia.

Na manhã desta terça-feira, 6 de maio, Nininho Vaz Maia viu o seu nome envolvido num caso judicial que rapidamente se tornou tema central nas redes sociais e nos meios de comunicação. O cantor, de 37 anos, foi constituído arguido por suspeitas de branqueamento de capitais, no âmbito de uma investigação relacionada com uma rede de tráfico de droga.

Embora não seja um dos principais alvos da operação da Polícia Judiciária (PJ), Nininho estará alegadamente envolvido em negócios relacionados com droga, tendo o seu nome surgido durante buscas levadas a cabo pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, num processo dirigido pelo Ministério Público de Loures.

A polémica em torno da divulgação do nome do artista foi amplamente discutida no programa «Dois às 10». Suzana Garcia manifestou-se veementemente contra a exposição pública de Nininho Vaz Maia nesta fase do processo. «Isto que lhe estão a fazer é vil, é atroz», afirmou, considerando injusta a forma como o nome do cantor foi revelado.

A advogada adiantou que quando a PJ chegou à casa de Nininho Vaz Maia a imprensa já se encontra nas imediações da residência do cantor, o que leva a crer que "alguém da investigação" terá sido responsável por divulgar informações à imprensa, uma situação que considera gravíssima. «Alguém soprou o nome deste cidadão e isso não se faz», afirmou, classificando o episódio como uma «falha na investigação».

Também no programa, VÍtor Marques, inspetor-chefe da PJ, deu informações sobre a megaoperação internacional contra o tráfico de droga. A operação, que envolveu a colaboração de várias entidades internacionais, visou desmantelar uma rede de tráfico de estupefacientes com ramificações em diversos países .

Até ao momento, não foram divulgados detalhes sobre o material apreendido ou o grau de envolvimento do cantor nas suspeitas em causa. A investigação continua em curso e a PJ mantém a confidencialidade sobre os desenvolvimentos do caso. Para acompanhar todos os desenvolvimentos e obter informações atualizadas, consulte o site da CNN.