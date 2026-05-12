O "achado" tecnológico de 2026: O tablet com inteligência artificial que custa apenas 111€

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Esqueça os preços proibitivos: este tablet de última geração vem equipado com Android 15, Gemini AI e todos os acessórios incluídos.

Se anda à procura de um dispositivo versátil para as aulas dos miúdos, para trabalhar em qualquer lugar ou simplesmente para ver as suas séries favoritas com qualidade, a BIEGEDY acaba de lançar aquele que é, provavelmente, o melhor negócio do ano na Amazon. O modelo B25 não é apenas mais um tablet; é uma ferramenta de produtividade completa que está com um desconto de 63%, baixando dos habituais 300€ para apenas 111,81€. Com uma avaliação sólida de 4,7 estrelas, este dispositivo já conquistou quem procura tecnologia de ponta sem esvaziar a carteira.

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Por que razão este tablet está a dar que falar:

I nteligência artificial Gemini : É um dos primeiros no mercado a integrar a Gemini AI com o novo Android 15, permitindo traduções em tempo real, gestão inteligente de tarefas e uma rapidez de resposta que surpreende.

Memória : Equipado com uns incríveis 30 GB de RAM (combinação de real e virtual) e 128 GB de armazenamento , garante que pode abrir dezenas de aplicações sem que o sistema encrave.

Cinema na palma da mão: Graças à certificação Widevine L1, pode ver Netflix, Disney+ e YouTube em alta definição real, algo que muitos tablets baratos não permitem.

Kit Completo "2 em 1": Não precisa de gastar mais nem um cêntimo. Na caixa, recebe a capa protetora, o rato, o teclado Bluetooth e a película de ecrã. Num segundo, transforma o tablet num portátil pronto para escrever e-mails ou trabalhos escolares.

A bateria de 8000 mAh é outro dos grandes destaques, garantindo autonomia para um dia inteiro de uso intensivo. Quem já o comprou não poupa nos elogios: “Prático e potente para um custo quase ridículo”, afirma um utilizador, enquanto outro destaca a fluidez: “O sistema responde de forma rápida e as cores do ecrã são vibrantes e nítidas”. Seja para oferecer a um familiar ou para uso próprio, este conjunto oferece uma experiência de luxo por um preço de gama baixa.

Com conectividade 5G WiFi 6 (40% mais rápida que o WiFi normal) e Bluetooth 5.0, o BIEGEDY B25 é a prova de que, em 2026, a tecnologia de elite está finalmente ao alcance de todos. Por apenas 111€, é o investimento inteligente para quem quer modernizar o seu dia a dia sem comprometer o orçamento familiar.

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