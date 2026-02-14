Tablet de 11 polegadas com acessórios baixou de 229€ para 135€

Este artigo pode conter links afiliados*

Este tablet inclui teclado, caneta e capa sem custos adicionais

Já todos tivemos aquele momento em que pensamos: um tablet é que dava jeito, não era? Seja para levar em viagens de trabalho, para ver um filme durante um fim de semana fora ou simplesmente para não andar sempre com o portátil às costas. Este modelo de 11 polegadas passou de 229€ para 135€ na Amazon e tem uma classificação de 4,3 estrelas, com um grande destaque nos acessórios que já vêm incluídos: teclado, caneta e capa protetora, sem precisar de comprar nada à parte. É uma opção pensada para quem precisa de algo versátil, que sirva tanto para trabalhar como para ver séries ou estudar, sem ter de gastar uma fortuna.

O ecrã de 11 polegadas tem uma taxa de atualização de 90 Hz, o que na prática significa que tudo corre de forma suave quando se navega entre aplicações ou se faz scroll numa página, e a certificação Widevine L1 garante que plataformas como a Netflix funcionam em alta definição, algo que muita gente valoriza. "O ecrã é grande e perfeito para ver séries", refere um comprador. Os altifalantes duplos criam um som com mais profundidade, e o processador de oito núcleos ajuda a que as aplicações não travem, mesmo com várias abertas ao mesmo tempo, contando ainda com 30 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento que pode ser aumentado se necessário.

A bateria de 8580 mAh aguenta vários dias sem carregar, segundo os utilizadores, o que é prático para quem anda sempre de um lado para o outro, e o teclado facilita a escrita de emails ou documentos longos enquanto a caneta permite tomar notas à mão ou fazer desenhos com precisão. A capa protege o equipamento quando está dentro da mochila, e o conjunto é descrito como completo e prático por quem comprou, especialmente para estudar ou trabalhar fora de casa. Para quem procura algo funcional abaixo dos 150 euros, este modelo apresenta características difíceis de encontrar nesta faixa de preço.

