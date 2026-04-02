É o ‘achado’ do dia: Um tablet rápido, com teclado e rato, por apenas 109€

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Ideal para os estudos ou para levar nas férias, este tablet é a dica de poupança desta semana

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E se eu lhe dissesse que não precisa de gastar 300 ou 400 euros para ter um tablet que não encrava? Este modelo está a surpreender tudo e todos e as opiniões de quem já o comprou não enganam: é um "autêntico achado". Com uma fluidez que muitos não esperavam por este preço, ele corre aplicações e vídeos sem soluços. Por pouco mais de 100 €, leva para casa um equipamento que, nas palavras dos utilizadores, tem uma "relação qualidade-preço imbatível".

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O que torna este conjunto tão especial?

Para quem procura praticidade sem se perder em especificações técnicas, aqui fica o que realmente ganha com este modelo da SKY EGG:

  • Pronto a usar no primeiro minuto: O maior benefício é não ter de gastar mais nem um cêntimo em extras. A caixa já inclui o teclado, o rato, a capa e o protetor de ecrã, poupando-lhe tempo e dinheiro em acessórios.
  • Ideal para entretenimento e leitura: O ecrã de 10,1 polegadas oferece uma imagem nítida e cores vivas, sendo perfeito para por as séries em dia na Netflix ou ler artigos e livros com todo o conforto.
  • Bateria feita para durar: Com uma capacidade de 8000 mAh, é o companheiro de viagem ideal ou para uma tarde de estudo intensivo, sem que tenha de se preocupar em encontrar uma tomada por perto.
  • Desempenho fluido e sem falhas: Graças à memória generosa (30 GB de RAM combinada), o tablet responde com rapidez, permitindo alternar entre aplicações e vídeos de forma totalmente estável.
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"Não temos qualquer queixa a apontar"

A confiança neste modelo cresce ao ler os testemunhos de quem já o usa no dia a dia. Há quem destaque a "qualidade de construção surpreendente" para um preço tão baixo, enquanto outros utilizadores reforçam que, para tarefas escolares ou lazer, "não se pode pedir mais, tem tudo". É raro encontrar um dispositivo nesta gama de preço que consiga manter uma performance tão equilibrada, sendo frequentemente comparado a modelos que custam quase o dobro.

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