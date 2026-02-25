Um ecrã para toda a família: Este tablet da Lenovo custa 141€ e já inclui a capa

Este artigo pode conter links afiliados*

A Lenovo prova que é possível ter um tablet de uma marca conceituada com tudo o que precisamos por pouco mais de 100 euros

Muitas vezes, tudo o que precisamos é de um ecrã maior e com boa qualidade para ler um livro digital, ver uma série no sofá ou entreter as crianças. Este tablet da Lenovo, que agora custa 141,30€, é precisamente esse equilíbrio: um equipamento de uma marca reconhecida que não exige um investimento alto.

Memória para as fotos e rapidez no uso

Com 128 GB de memória, há espaço de sobra para guardar as fotografias da família e as aplicações que usamos todos os dias. O processador garante que tudo flui com estabilidade, permitindo saltar entre as redes sociais e as notícias sem esperas. A bateria é o descanso necessário para não termos de andar sempre à procura do carregador, oferecendo até 9,5 horas de transmissão de vídeo. Como diz quem já o usa: "a bateria aguenta bastante, algo importante quando várias pessoas o usam em casa".

Adquira aqui

Som de cinema e o detalhe da capa incluída

Para quem gosta de ver filmes, o ecrã de 10,1 polegadas com alta definição e o som Dolby Atmos fazem uma diferença real, sendo muito mais nítido do que o habitual nestes preços. Além do acabamento metálico, que o torna mais elegante e resistente, há um pormenor muito útil: a capa de proteção já vem na caixa. Além de proteger, serve de suporte para manter o ecrã inclinado na mesa ou na cama. Um dos compradores reforça que é o "tablet perfeito para o dia a dia em casa, fácil e sem complicações".

A opinião de quem comprou

Com uma avaliação média de 4,5 estrelas, o consenso entre os utilizadores é positivo. É um dispositivo pensado para o conforto, sendo que uma cliente refere ser uma "marca de boa qualidade e económica, funciona maravilhosamente”.

Adquira aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.