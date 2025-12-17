Este tablet com caneta incluída está a menos de 200€ e tem entrega garantida antes do Natal

Lenovo tablet
Lenovo tablet

Não é todos os dias que se encontra um tablet com ecrã 2.5K, caneta incluída e 4,7 estrelas por menos de 200€

Há tablets que surpreendem logo à partida, e este Lenovo Idea Tab é um deles. Custa menos de 200€, está disponível com entrega antes do Natal e, só no mês passado, somou mais de 4 mil compras na Amazon. Não é por acaso: mantém uma média de 4,7 estrelas e tem conquistado quem procura um equipamento prático tanto para estudar como para relaxar ao fim do dia.

Equilíbrio entre estudo e lazer

Com um design metálico elegante e um ecrã IPS de 11 polegadas com resolução 2.5K, o Lenovo Idea Tab oferece uma experiência visual muito confortável, seja para ler, ver séries ou acompanhar aulas online. A fluidez do sistema destaca-se graças à taxa de atualização de 90 Hz, tornando a navegação mais suave e agradável no uso diário.

tablet

Desempenho sólido e ferramentas inteligentes

No interior, o Lenovo Idea Tab responde bem às tarefas do dia a dia, seja para estudar, ver vídeos ou usar várias aplicações ao mesmo tempo. Tem espaço de sobra para guardar ficheiros e a possibilidade de aumentar a memória sempre que necessário. Funciona com Android 15 e inclui ferramentas inteligentes da Google que ajudam na pesquisa e no estudo. A caneta Lenovo Tab Pen vem incluída e torna mais simples tirar apontamentos, sublinhar textos ou fazer anotações rápidas.

O que diz quem já comprou

As avaliações reforçam a boa impressão geral. Há quem destaque a rapidez, a qualidade do ecrã e a utilidade da caneta para estudar, enquanto outros elogiam o som envolvente com Dolby Atmos e a autonomia que pode chegar às 14 horas. No conjunto, é descrito como um tablet bem construído, fiável e com uma relação qualidade-preço difícil de bater dentro desta gama.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Tablet Lenovo Idea Tab Amazon Natal Tecnologia

