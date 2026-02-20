Este tablet completo custava 160€ e agora está a 99€ com todos os acessórios

Este artigo pode conter links afiliados*

Entre gastar centenas de euros num portátil e limitar-se ao ecrã do telemóvel, este tablet completo a 99€ oferece o equilíbrio perfeito

Às vezes, tudo o que precisamos é de uma ferramenta que nos permita responder a um email mais longo ou editar um documento sem o peso de um portátil nas costas. Já sentiu que o telemóvel é demasiado pequeno para certas tarefas, mas não quer carregar o computador para todo o lado? Este conjunto, que agora se encontra por apenas 99,99€ (um valor muito abaixo dos 160€ habituais), parece ter sido desenhado precisamente para preencher esse vazio, oferecendo uma experiência completa com teclado, rato e capa incluídos no pacote.

A fluidez da experiência assenta no sistema Android 15, que utiliza funcionalidades de Inteligência Artificial para tornar a navegação mais simples e intuitiva. No interior, encontramos uma gestão de memória generosa e um processador de oito núcleos que mantém as aplicações a correr de forma fluida, sem os habituais "soluços". Para quem gosta de guardar tudo, desde ficheiros de trabalho a episódios de séries, a capacidade de armazenamento é um ponto forte, podendo ser expandida até aos 2 TB para que nunca falte espaço.

No que toca ao lazer, o ecrã de 10,1 polegadas garante uma imagem nítida, sendo ideal para ver filmes ou fazer videochamadas com clareza. A ligação à internet é estável e rápida, o que assegura que tanto os acessórios como a navegação funcionam sem falhas. Além disso, a bateria oferece a tranquilidade necessária para enfrentar um dia de uso moderado longe da ficha, sem preocupações constantes com o carregador.

O que torna esta opção realmente interessante é a forma como simplifica a vida digital sem complicações financeiras. Com uma avaliação de 4,6 estrelas pelos utilizadores, o sucesso deste modelo deve-se à versatilidade de ter um dispositivo que tanto serve para o lazer como para o trabalho mais leve. É, no fundo, uma solução prática para quem valoriza a funcionalidade e procura um kit tecnológico robusto por um valor bastante acessível.

