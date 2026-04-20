Trabalhar, ver séries ou entreter os miúdos: O "tudo-em-um" de 95€ que facilita a rotina

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Com o novo Android 15 e um kit completo que inclui teclado e rato, este modelo é a solução ideal para quem quer qualidade sem gastar uma fortuna.

Às vezes, tudo o que precisamos é de um ecrã que acompanhe o nosso ritmo, sem demoras ou complicações. Este tablet da Mentume tornou-se o companheiro favorito de quem procura agilidade nas tarefas diárias por menos de 100€. Por apenas 95,61€, ele faz o que muitos aparelhos bem mais caros prometem: não encrava e responde na hora. É aquele tipo de objeto que dá sempre jeito ter por perto, seja para enviar emails rapidamente, ver as suas séries preferidas no sofá ou até para entreter os mais novos com jogos e vídeos.

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O que dizem as pessoas que já o testaram?

As avaliações na Amazon não deixam margem para dúvidas. O entusiasmo de quem já o tem em mãos mostra que este investimento vale cada cêntimo:

Desempenho para os estudos: “Comprei para a minha filha e fiquei surpreendida. O desempenho é fluido, o ecrã é nítido e ela usa-o para aplicações de aprendizagem sem qualquer problema”, destaca uma das avaliações mais recentes.

“Comprei para a minha filha e fiquei surpreendida. O desempenho é fluido, o ecrã é nítido e ela usa-o para aplicações de aprendizagem sem qualquer problema”, destaca uma das avaliações mais recentes. Bateria que acompanha o ritmo : “Vale muito a pena! A carga dura muitíssimo e a qualidade da imagem é espetacular”, garante quem já o utiliza diariamente.

: “Vale muito a pena! A carga dura muitíssimo e a qualidade da imagem é espetacular”, garante quem já o utiliza diariamente. Simples de utilizar: Os utilizadores sublinham que o sistema é muito fácil de usar e intuitivo, sem programas desnecessários a ocupar espaço.

Os utilizadores sublinham que o sistema é muito fácil de usar e intuitivo, sem programas desnecessários a ocupar espaço. Veredito unânime: “Funciona muito bem e é super rápido. Pelo preço, é impossível pedir melhor!”

Um verdadeiro "dois em um" por menos de 100€

O que realmente surpreende neste negócio é o facto de não ser preciso gastar mais dinheiro em acessórios. Este tablet de 95€ já vem com o conjunto completo para facilitar a vida a qualquer pessoa:

Teclado e Rato: Para aqueles momentos em que é preciso escrever documentos ou responder a emails de trabalho com o conforto de um portátil.

Para aqueles momentos em que é preciso escrever documentos ou responder a emails de trabalho com o conforto de um portátil. Capa e Caneta : Proteção garantida e facilidade para navegar ou tirar notas rápidas.

: Proteção garantida e facilidade para navegar ou tirar notas rápidas. Espaço para tudo: Com 128GB de memória, há lugar de sobra para guardar fotos, episódios de séries e todos os documentos importantes.

Qualidade que cabe em qualquer orçamento

Numa altura em que as contas pesam, encontrar uma oportunidade destas é um alívio. É um equipamento versátil que serve para todos: ajuda os estudantes nos trabalhos, permite despachar tarefas profissionais em qualquer lugar e ainda garante o entretenimento de toda a família ao final do dia. No fundo, é a prova de que podemos ter tecnologia rápida e atualizada em casa sem comprometer o orçamento do mês.

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