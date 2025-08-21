Quer ser o anfitrião perfeito (sem grandes trabalhos)? Sirva uma tábua como esta

Receber em casa não precisa de ser sinónimo de stress: com alguns ingredientes bem escolhidos e uma apresentação cuidada, consegue criar uma tábua irresistível que vai conquistar todos.

Recebeu convidados inesperados em casa? Vai certamente impressioná-los se preparar uma tábua como a que a página de Instagram @kampers_kitchen apresenta. Pode ser servida em qualquer momento do dia — brunch, almoço, lanche ou jantar. É ainda uma opção prática para um jantar leve e descontraído entre amigos, seja após um dia de trabalho ou depois da praia. Basta acrescentar um bom vinho e uma sobremesa para que todos fiquem satisfeitos, sem ter passado horas na cozinha. E, como vantagem extra, a sua mesa ganha imediatamente um toque de estilo.