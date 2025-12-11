Pare já de utilizar tábuas de madeira ou plástico. Só este material é seguro

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 42min
Tábuas
Tábuas

Se ainda utiliza tábuas de madeira ou plástico para preparar os seus alimentos, talvez seja hora de repensar esse hábito. Especialistas alertam que apenas um material garante a higiene, durabilidade e segurança necessárias na cozinha — e a maioria das pessoas ainda o desconhece.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

A tábua de cortar é um dos utensílios mais frequentes na cozinha, mas também um dos que mais facilmente pode pôr em causa a segurança alimentar. De acordo com Bruno Brunetti, especialista em microbiologia de alimentos, o material escolhido é decisivo para evitar contaminações e, contrariamente ao que muitos acreditam, a madeira não é a alternativa mais segura.

Apesar de transmitir uma ideia de naturalidade, a madeira é porosa, absorve líquidos e retém resíduos, dificultando a limpeza e permitindo que microrganismos como Salmonella, Listeria ou E. coli se mantenham no interior da sua estrutura durante dias ou semanas. A este problema junta-se a tendência da madeira para favorecer a formação de biofilmes — colónias bacterianas protegidas por uma camada resistente que permanecem mesmo após a higienização —, além da retenção de humidade, que cria condições ideais para o crescimento microbiano. Assim, utilizar a mesma tábua para carne crua e, de seguida, legumes ou saladas, representa um risco significativo de contaminação cruzada em casa.

O especialista recorda que esta preocupação ultrapassa a esfera científica. No Brasil, a ANVISA, entidade equivalente à ASAE em Portugal, desaconselha o uso de materiais porosos em superfícies que entram em contacto com alimentos. O Codex Alimentarius, conjunto de normas internacionais de segurança alimentar usado como referência global, segue o mesmo princípio. Por essa razão, as tábuas de madeira deixaram de ser usadas em ambientes profissionais — algo que, segundo o especialista, deveria igualmente aplicar-se às cozinhas domésticas.

A orientação é inequívoca: a opção mais segura é o vidro (como mostrado no vídeo abaixo) e o polietileno de alta densidade, um plástico firme, não poroso e altamente resistente. Este material não absorve resíduos, não retém humidade e suporta muito melhor os processos de limpeza e desinfeção. Já o plástico comum das tábuas de uso doméstico também não é recomendado.

Para aumentar a segurança, é aconselhável recorrer a tábuas distintas para diferentes tipos de alimentos, adotando, por exemplo, o código de cores utilizado na restauração, e assegurar uma higienização completa após cada uso. Para o especialista, pequenas alterações na rotina da cozinha podem reduzir de forma significativa o risco de doenças transmitidas por alimentos — e escolher a tábua adequada é um dos passos mais simples e eficazes.

Veja os testes neste vídeo:

Temas: Tábuas de plástico Tábuas de madeira Cozinha

RELACIONADOS

Diga adeus à desordem. Elimine estes 8 objetos que todos temos na cozinha

Antes de cozinhar o arroz, devemos lavá-lo? Descubra a recomendação de uma especialista

É por esta razão que deve manter sempre uma tigela com café solúvel na cozinha

A maioria de nós não limpa estes pontos da cozinha há meses — e acumulam muita sujidade

Dicas

Nunca posicione o router do wi-fi perto deste objeto. Pode prejudicar a ligação

Há 12 min

Lave o cabelo como as japonesas. Tendência já conquistou a internet

Há 42 min

Entre os melhores parques aquáticos interiores europeus, há um que está em Portugal. E é de cortar a respiração

Há 1h e 12min

É assim que pode eliminar o bolor das juntas de silicone da banheira

Há 2h e 12min

Vai receber a família no Natal? Este serviço lindo chega em dois dias e está a um preço incrível

Hoje às 12:21

Este aparelho aspira (literalmente) cães e gatos. E quem testou diz que é melhor que o Dyson

Hoje às 11:03

Esta é a aldeia de Natal em Portugal que todos os estrangeiros querem visitar. E tem um segredo bem guardado

Hoje às 10:15
MAIS

Mais Vistos

Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»

Ontem às 12:18

Cristina Ferreira lamenta a morte de figura assídua na TVI: «É assim que eu a recordo»

Ontem às 10:46

Cristina Ferreira revela bastidores do «Há Festa no Hospital»: «Achavam que não seria possível»

Ontem às 09:55

Bruno recorda o dia em que o irmão foi assassinado: «A caminho, estava a ver o corpo do meu irmão na televisão»

Ontem às 11:50

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

Ontem às 16:00

Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

Ontem às 15:49

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

9 dez, 16:00

O segredo para cozer bacalhau é mantê-lo longe do lume. Descubra como fazem os chefs

5 dez, 14:30

Fora do Estúdio

Silêncio sobre o estado de saúde de Nuno Markl é quebrado por famoso amigo: «Saí com a convicção de que…»

Há 2h e 7min

Depois das cerimónias fúnebres, mãe de Noori procura os motivos que levaram à morte da filha: «Uma verdade que não tenho»

Há 2h e 49min

Liliana Filipa toma atitude 'radical' em relação a Daniel Gregório

Hoje às 11:07

Após o Especial onde foi revelado o segredo de Pedro Jorge, Cristina Ferreira ainda deixou uma mensagem

Hoje às 09:29

Fotos

Nunca posicione o router do wi-fi perto deste objeto. Pode prejudicar a ligação

Há 12 min

Lave o cabelo como as japonesas. Tendência já conquistou a internet

Há 42 min

Entre os melhores parques aquáticos interiores europeus, há um que está em Portugal. E é de cortar a respiração

Há 1h e 12min

Pare já de utilizar tábuas de madeira ou plástico. Só este material é seguro

Há 1h e 42min