Esta dica vai deixar o tabuleiro do seu forno como novo em minutos

Se o tabuleiro do seu forno está com gordura acumulada, não precisa de se preocupar. Com esta dica simples, vai conseguir deixá-lo como novo.

Por mais que se lave o tabuleiro do forno, é normal que ele vá adquirindo manchas escuras que parecem impossíveis de remover, mesmo depois de horas a esfregar, tornando-se um trabalho inglório que quase não melhora o aspeto do tabuleiro. Mas há boas notícias: existe uma forma simples e pouco trabalhosa de deixá-lo como novo.

Sara Amor é quem está por trás da página de Instagram @vida_sem_empregada e foi ela que partilhou esta dica de ouro que vai fazer o tabuleiro brilhar sem esforço.

O processo é simples. O primeiro passo é aplicar um produto limpa-fornos por todo o tabuleiro e cobri-lo com película aderente durante algumas horas. Depois, deve retirar a película e passar o tabuleiro por água. Como Sara mostra no vídeo, nesta fase o tabuleiro ainda não estará perfeito, mas em poucos minutos ficará completamente limpo.

De seguida, deve colocar detergente da loiça e, com a ajuda de uma esponja, lavar o tabuleiro, dando atenção especial às zonas com manchas mais persistentes. No final, o tabuleiro vai parecer acabado de comprar.