O erro que todos cometem com os talheres na máquina de lavar (e como evitar)

Todos pensamos que colocar os talheres na máquina de lavar é igual, mas a verdade é que a maioria dos portugueses o faz errado. Especialista explica como nunca mais falhar.

Quem nunca retirou os talheres da máquina de lavar louça e encontrou restos de comida presos nos garfos ou colheres? É uma das situações mais frustrantes, mas a verdade é que a forma como os talheres são colocados no cesto pode ser determinante para que saiam realmente limpos à primeira lavagem.

Em declarações ao site Real Simple, a cofundadora do L’AVANT Collective, Lindsay Droz, afirma que “a técnica de colocar os talheres na máquina faz toda a diferença. Se a água não consegue atingir a superfície devido à forma como estão posicionados, a sujidade não vai desaparecer”.

A regra para garfos e colheres é clara: cabos para baixo. Kristi Lord, também cofundadora do L’AVANT Collective, explica: “Isto expõe a parte funcional do talher à maior quantidade de água e detergente”. Além disso, esta posição evita que restos de comida presos no cesto se colem às pontas dos garfos ou às cavidades das colheres.

No caso das facas, a regra é inversa: cabos para cima. Segundo a especialista, “As facas devem sempre ir com os cabos para cima, lâminas para baixo, para proteger os dedos ao retirar da máquina”. Esta precaução reduz o risco de cortes durante a tarefa diária de descarregar a máquina. Colocando os talheres na posição correta e evitando empilhamentos, é possível garantir que cada garfo, colher e faca saia limpo à primeira lavagem.