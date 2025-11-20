Jornalista ligada a caso de atropelamento e fuga. Eis a explicação que apresentou

Tânia Laranjo está associada a um caso de atropelamento e fuga, tendo já apresentado sua versão dos fatos.

Foi apresentada uma queixa por omissão de auxílio, envolvendo um carro registado em nome da jornalista Tânia Laranjo.

O incidente ocorreu na passada sexta-feira, dia 14 de novembro, pelas 21h15, numa rua em Carcavelos, quando um cidadão nepalês foi atropelado numa passadeira. O veículo envolvido não parou para prestar auxílio, mas um estafeta da plataforma Uber, que assistiu a todo o episódio, perseguiu o carro em fuga e conseguiu identificar a matrícula. O automóvel é propriedade da jornalista Tânia Laranjo, embora isso não signifique que fosse ela a conduzir no momento do atropelamento. Foi também apurado que o seguro da viatura está em nome da filha da jornalista, Francisca Laranjo.

A vítima foi transportada para os Bombeiros Voluntários de Carcavelos por outra testemunha e, posteriormente, encaminhada para o Hospital de Cascais Dr. José de Almeida, onde deu entrada pouco depois das 22 horas, com a indicação de atropelamento. Sofreu alguns traumatismos e ficou em repouso, com medicação.

Tânia Laranjo, que se encontra em Washington, onde cobriu o mediático encontro entre Cristiano Ronaldo e Donald Trump, já reagiu nas redes sociais.

«A propósito da notícia de que um carro que me pertence esteve envolvido num acidente: a minha primeira preocupação foi em saber como estava a vítima que, ao que sei, felizmente está bem. Esclareço desde já que não estava sequer no carro; que emprestei o carro a um familiar que não se apercebeu dos danos e que já se prontificou para prestar esclarecimentos nas autoridades», salientou de início.

Quanto à filha, a jornalista também colocou os 'pontos nos is': «Esclareço que a Francisca Laranjo também não estava no carro, como aliás é atestado pelas testemunhas do alegado acidente. Tentarei inteirar-me do ocorrido quando regressar a Portugal porque me encontro fora em trabalho».