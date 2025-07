Dormir sem fazer isto? Veja o que os especialistas dizem que deve mudar já

A maioria das pessoas deita-se todas as noites sem pensar duas vezes em pequenos gestos que podem fazer toda a diferença. Especialistas alertam que há 7 tarefas simples, mas essenciais, que devem ser feitas antes de ir para a cama. Ignorá-las pode trazer consequências inesperadas. Descubra quais são e porque nunca mais as deve deixar de lado.

É comum não haver tempo para arrumar a casa, sobretudo nos dias em que se chega tarde do trabalho. Ainda assim, terminar o dia com algumas tarefas concluídas pode influenciar positivamente o modo como se começa o dia seguinte.

Segundo o site «Real Simple», especialistas em organização e limpeza defendem que dedicar apenas alguns minutos à arrumação antes de ir dormir contribui para manter a casa organizada e diminui o stress logo pela manhã. São estas as sete pequenas rotinas que, segundo os mesmos especialistas, não devem faltar no final do dia:

Uma limpeza rápida na casa de banho: Limpar o lavatório e o espelho com frequência evita o acúmulo de sujidade, marcas de pasta de dentes e salpicos de água. Para isso, basta recorrer a toalhitas desinfetantes ou a um pano de microfibras — em apenas dois minutos, a casa de banho fica com melhor aspeto.

Tratar da loiça e esvaziar o lava-loiças: Acordar com a cozinha sem loiça por lavar é uma forma de começar o dia com mais leveza. Se tiver máquina de lavar loiça, coloque-a a funcionar antes de se deitar. Assim, ao acordar, a loiça está pronta a ser arrumada.

Limpar os balcões da cozinha: Depois do jantar, aproveite para limpar as superfícies. Além de manter a higiene, esta prática previne o aparecimento de insetos e maus odores. Um pano húmido ou um produto multiusos resolve a tarefa em poucos minutos.

Levar o lixo: Se o caixote está cheio ou se foram descartados restos de comida, é importante despejá-lo antes de ir dormir. Também vale a pena verificar os recipientes da reciclagem, para evitar começar o dia com maus cheiros ou embalagens a transbordar.

Arrumar a sala: Não é necessário fazer uma grande arrumação — basta apanhar do chão o que estiver fora do sítio, endireitar almofadas, dobrar mantas e organizar os objetos dispersos. Uma sala minimamente organizada transmite tranquilidade.

Recolher a roupa espalhada: Evite deixar peças de roupa no chão ou sobre cadeiras. Roupa fora do lugar transmite desorganização e retira conforto ao ambiente do quarto. Aproveite para guardar o que ainda pode ser usado e colocar no cesto o que precisa de ser lavado.

Fazer uma ronda rápida pela casa: Antes de se deitar, passe pelos espaços principais — cozinha, entrada, sala e quartos — e veja se há algo fora do lugar. Arrumar pequenos detalhes leva apenas 10 a 15 minutos, mas contribui para manter a casa em ordem e facilitar os dias seguintes.