Segundo taróloga, esta folha que cresce nas árvores em Portugal atrai riqueza e sucesso

Acredita-se que pequenas ações podem ter um grande impacto no nosso bem-estar e equilíbrio energético. Arrumar a casa, resolver assuntos pendentes e recorrer a simples rituais podem ser formas eficazes de atrair boas energias e abrir caminho a novos começos.

Trazer boas energias para o seu dia a dia pode fazer toda a diferença no equilíbrio pessoal e no bem-estar. Segundo especialistas em espiritualidade e energia, a forma como organizamos o nosso espaço e cuidamos das nossas intenções tem um impacto direto na forma como nos sentimos e nos relacionamos com o mundo.

Comece por arrumar a sua casa e pôr em ordem o que está pendente — seja no trabalho ou na vida pessoal. Um ambiente limpo e organizado é o primeiro passo para atrair harmonia.

Além disso, há pequenos rituais simples que podem ajudar a renovar as energias, tanto do lar como do próprio corpo. Um dos mais conhecidos é queimar folhas de louro: escreva nelas os seus desejos — como amor, saúde ou prosperidade — e queime-as num recipiente seguro, enquanto agradece ao universo pela concretização dos seus pedidos.

Outra sugestão é trazer uma folha de louro na capa do telemóvel, um gesto simbólico que, segundo a tradição popular, ajuda a atrair sucesso e abundância.

Sugestões da taróloga Maria Helena Martins.

Pequenas mudanças podem ter grandes efeitos — e não custa tentar trazer mais boas energias para o seu dia.