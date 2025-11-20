É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

Partilho convosco a minha receita de tarte de amêndoa. Uma receita simples e prática. Uma tarte deliciosa e crocante aromatizada com raspas de limão.

Ingredientes

3 ovos;

200gr requeijão;

5 c. sopa açúcar mascavado (ou mel);

Raspa de 1 limão;

200gr farinha espelta integral;

150gr amêndoa laminada;

Mel.

Preparação

1. Comece por juntar numa taça os ovos, o requeijão, o açúcar, a raspa de limão e a farinha. Bata até obter uma massa homogénea.

2. Verta o preparado para uma forma de tarte. Polvilhe com a amêndoa e regue com mel a gosto.

