É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

  • Fábio Belo
  • Hoje às 14:00
Tarte de amêndoa
Tarte de amêndoa

Partilho convosco a minha receita de tarte de amêndoa. Uma receita simples e prática. Uma tarte deliciosa e crocante aromatizada com raspas de limão.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Ingredientes

  • 3 ovos;
  • 200gr requeijão;
  • 5 c. sopa açúcar mascavado (ou mel);
  • Raspa de 1 limão;
  • 200gr farinha espelta integral;
  • 150gr amêndoa laminada;
  • Mel.

Preparação

1. Comece por juntar numa taça os ovos, o requeijão, o açúcar, a raspa de limão e a farinha. Bata até obter uma massa homogénea.

2. Verta o preparado para uma forma de tarte. Polvilhe com a amêndoa e regue com mel a gosto.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram

Temas: Tarte de amêndoa Receitas

RELACIONADOS

Descubra 5 receitas de sopas para experimentar este outono

Espreite as receitas de bolo favoritas dos portugueses: do de chocolate ao de cenoura

Do bolo de castanhas à lasanha: 10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

Convidados inesperados? 20 receitas de sobremesas fáceis e rápidas para ter sempre à mão

Receitas

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

18 nov, 13:45

Faça castanhas na air fryer. Demora poucos minutos e ficam iguais às da rua

15 nov, 09:00

Esta é a receita de arroz de polvo que qualquer um consegue fazer

13 nov, 16:00

10 opções de pequenos-almoços com ovo ideais para emagrecer

10 nov, 17:00

Esta tarte vai conquistar todos os amantes de queijo de cabra

7 nov, 16:00

Desengane-se se acha que é preciso sair de casa para comer estas castanhas. Só precisa de uma air fryer

6 nov, 14:00
MAIS

Mais Vistos

Jéssica Vieira e João Oliveira: o romance que ninguém esperava

Hoje às 11:09

Jéssica Vieira e João Oliveira estão juntos? Eis as imagens que estão a dar que falar

Hoje às 11:07

Cristiano Ronaldo na Casa Branca: debate aceso divide opiniões em estúdio

Hoje às 10:30

Convidada deixa escapar expressão: a reação de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos é impagável

Ontem às 10:46

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Fora do Estúdio

Disse que tinha cancro e era mentira. Influencer chora perante os 3 milhões de seguidores

Hoje às 15:55

O que anda a fazer Catarina Miranda? O trabalho que ninguém imaginava que teria

Hoje às 14:23

Cristina Ferreira revela fotografia sua «terrível» tirada em 2007 e reflete sobre o passado

Hoje às 14:18

Jornalista ligada a caso de atropelamento e fuga. Eis a explicação que apresentou

Hoje às 13:58

Fotos

Inseparáveis em crianças, ficaram afastados muitos anos até que uma chama se reacendeu. Agora, vão casar

Há 3h e 14min

São irmãos, apaixonaram-se e tiveram dois filhos. Continuam a lutar para poder casar-se

Há 3h e 45min

Rute Cardoso dá lição de vida: viúva de Diogo Jota partilha mais uma conquista do seu dia-a-dia

Há 3h e 55min

Neurologista recomenda adicionar isto ao café para melhorar a memória e prevenir a demência

Hoje às 16:00