Provámos esta tarte de framboesas e ficámos sem palavras: veja a receita

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 56min

Prepare-se para ficar rendido: esta tarte de framboesas é a definição de tentação.

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Tarte de framboesas

Ingredientes:

  • 200 g de queijo ricotta

  • 3 ovos

  • 50 g de manteiga amolecida

  • 125 g de açúcar mascavado

  • 125 g de farinha com fermento

  • 1 massa quebrada de compra

  • 200 g de framboesas

Preparação

  1. Numa taça, misture o queijo ricotta, os ovos, a manteiga, o açúcar e a farinha até formar um creme uniforme.

  2. Forre uma forma de tarte com a massa quebrada. Deite o creme na forma e distribua as framboesas por cima.

  3. Leve ao forno a 180 °C durante aproximadamente 40 minutos.

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Temas: Tarte de framboesas
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