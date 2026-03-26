Provámos esta tarte de framboesas e ficámos sem palavras: veja a receita

Prepare-se para ficar rendido: esta tarte de framboesas é a definição de tentação.
Tarte de framboesas
Ingredientes:
-
200 g de queijo ricotta
-
3 ovos
-
50 g de manteiga amolecida
-
125 g de açúcar mascavado
-
125 g de farinha com fermento
-
1 massa quebrada de compra
-
200 g de framboesas
Preparação
-
Numa taça, misture o queijo ricotta, os ovos, a manteiga, o açúcar e a farinha até formar um creme uniforme.
-
Forre uma forma de tarte com a massa quebrada. Deite o creme na forma e distribua as framboesas por cima.
-
Leve ao forno a 180 °C durante aproximadamente 40 minutos.
Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram.