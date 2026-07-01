Há uma razão para esta tarte de maçã e leite condensado estar a tornar-se viral

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Tarte de maçã e leite condensado
Tarte de maçã e leite condensado

A tarte de maçã e leite condensado está a conquistar as redes sociais. Nós experimentámo-la e percebemos porquê. Espreite a receita.

Segue uma versão reescrita, com a mesma informação, em português de Portugal, sem alterar o sentido e com negritos em pontos estratégicos.

Rita Camoesas, criadora de conteúdos com mais de 190 mil seguidores no Instagram, partilhou nas redes sociais uma sobremesa que rapidamente se tornou viral. Nós também a experimentámos: uma tarte de maçã e leite condensado.

A receita começa com uma base de bolacha digestiva triturada e manteiga derretida, que serve de suporte ao puré de maçã. Depois de passar pelo congelador para ganhar consistência, junta-se a camada mais gulosa: uma mistura de leite condensado e gelatina, responsável pela textura cremosa da sobremesa.

Para terminar, basta levar a tarte ao frigorífico e, antes de servir, polvilhar com canela em pó, um toque que reforça o sabor e torna a receita ainda mais reconfortante.

Ingredientes

  • 300 g de bolacha digestiva

  • 100 g de manteiga derretida

  • 750 g de puré de maçã

  • 1 lata de leite condensado

  • 4 folhas de gelatina

  • Canela em pó q.b.

Preparação

Triture as bolachas e misture-as com a manteiga derretida. Espalhe a mistura numa forma, pressionando bem para formar a base.

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Cubra com o puré de maçã e leve ao congelador até ganhar firmeza.

Entretanto, demolhe as folhas de gelatina em água fria. Escorra-as e leve-as ao lume brando com um pouco de água até derreterem por completo.

Junte a gelatina ao leite condensado e envolva bem. De seguida, verta a mistura sobre a camada de maçã.

Leve ao frigorífico até solidificar e, antes de servir, polvilhe com canela em pó.

Temas: Tarte de maçã e leite condensado Receita viral Rita Camoesas
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