Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

Numa taça, misture os ovos, a bebida vegetal, o azeite, o mel, a baunilha, a canela e as duas farinhas, mexendo até obter uma massa uniforme.

Forre o fundo de uma frigideira antiaderente com as meias-luas de maçã e polvilhe com açúcar de coco. De seguida, verta a massa sobre as maçãs. Cozinhe em lume muito brando durante cerca de 8 minutos. Depois, vire a tarte e deixe cozinhar por mais 5 minutos, ou confirme a cozedura com o teste do palito. Uma frigideira antiaderente dupla é a opção mais prática para facilitar o processo de virar a tarte.