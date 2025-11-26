Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

Preparar uma sobremesa não tem de ser complicado. Esta tarte de maçã, feita diretamente na frigideira, fica pronta em apenas 5 minutos e é irresistível.
Ingredientes:
-
2 maçãs;
-
2 c. sopa açúcar de coco;
-
2 ovos;
-
80 ml de bebida vegetal;
-
1 c. sopa azeite;
-
1 c. café essência de baunilha (opcional);
-
2 c. sopa mel (ou agave);
-
1 c. chá canela em pó;
-
5 c. sopa farinha de aveia integral.
-
2 c. sopa farinha de mandioca (ou de arroz);
Preparação
-
Corte as maçãs — com casca — em meias-luas, retirando apenas os caroços.
-
Numa taça, misture os ovos, a bebida vegetal, o azeite, o mel, a baunilha, a canela e as duas farinhas, mexendo até obter uma massa uniforme.
-
Forre o fundo de uma frigideira antiaderente com as meias-luas de maçã e polvilhe com açúcar de coco. De seguida, verta a massa sobre as maçãs. Cozinhe em lume muito brando durante cerca de 8 minutos. Depois, vire a tarte e deixe cozinhar por mais 5 minutos, ou confirme a cozedura com o teste do palito. Uma frigideira antiaderente dupla é a opção mais prática para facilitar o processo de virar a tarte.
