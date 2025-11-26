Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

  • Fábio Belo
  • Há 1h e 51min
Tarte de maçã com canela
Tarte de maçã com canela

Preparar uma sobremesa não tem de ser complicado. Esta tarte de maçã, feita diretamente na frigideira, fica pronta em apenas 5 minutos e é irresistível.

Ingredientes:

  • 2 maçãs;

  • 2 c. sopa açúcar de coco;

  • 2 ovos;

  • 80 ml de bebida vegetal;

  • 1 c. sopa azeite;

  • 1 c. café essência de baunilha (opcional);

  • 2 c. sopa mel (ou agave);

  • 1 c. chá canela em pó;

  • 5 c. sopa farinha de aveia integral.

  • 2 c. sopa farinha de mandioca (ou de arroz);

Preparação

  1. Corte as maçãs — com casca — em meias-luas, retirando apenas os caroços.

  2. Numa taça, misture os ovos, a bebida vegetal, o azeite, o mel, a baunilha, a canela e as duas farinhas, mexendo até obter uma massa uniforme.

  3. Forre o fundo de uma frigideira antiaderente com as meias-luas de maçã e polvilhe com açúcar de coco. De seguida, verta a massa sobre as maçãs. Cozinhe em lume muito brando durante cerca de 8 minutos. Depois, vire a tarte e deixe cozinhar por mais 5 minutos, ou confirme a cozedura com o teste do palito. Uma frigideira antiaderente dupla é a opção mais prática para facilitar o processo de virar a tarte.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram

Temas: Tarte de maçã Frigideira Fábio Belo

