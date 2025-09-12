Sinta o outono nesta tarte de marmelos perfeita para o lanche

Deixe o outono invadir a sua cozinha com esta tarte de marmelos.

Partilho convosco esta tarte de marmelos deliciosa, perfeita para acolher os aromas do outono na cozinha. É uma receita simples, saudável e muito saborosa, ideal para servir ao lanche ou como sobremesa após uma refeição leve. Os marmelos conferem à tarte um sabor doce e ligeiramente ácido, enquanto a combinação de farinha espelta e açúcar mascavado torna-a nutritiva e reconfortante. Preparar esta tarte é também uma excelente oportunidade para desfrutar de momentos tranquilos na cozinha e surpreender quem mais gosta com um toque de sabores da estação.

Ingredientes:

200 g de farinha de espelta (ou farinha integral);

1 c. chá de fermento;

1 c. chá de canela;

6 c. sopa de açúcar mascavado;

2 ovos;

180 ml de leite magro (ou bebida vegetal);

2 c. sopa de óleo de coco (ou azeite);

2 marmelos.

Preparação:

Num recipiente, misture a farinha, o fermento, a canela e o açúcar, envolvendo bem os ingredientes secos. Acrescente os ovos, o leite e o óleo e mexa até obter uma massa homogénea. Polvilhe uma forma de tarte com açúcar mascavado e coloque as fatias de marmelo no fundo. De seguida, verta a massa sobre os marmelos. Leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante 35 minutos.

