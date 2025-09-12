Sinta o outono nesta tarte de marmelos perfeita para o lanche

Deixe o outono invadir a sua cozinha com esta tarte de marmelos.
Partilho convosco esta tarte de marmelos deliciosa, perfeita para acolher os aromas do outono na cozinha. É uma receita simples, saudável e muito saborosa, ideal para servir ao lanche ou como sobremesa após uma refeição leve. Os marmelos conferem à tarte um sabor doce e ligeiramente ácido, enquanto a combinação de farinha espelta e açúcar mascavado torna-a nutritiva e reconfortante. Preparar esta tarte é também uma excelente oportunidade para desfrutar de momentos tranquilos na cozinha e surpreender quem mais gosta com um toque de sabores da estação.
Ingredientes:
-
200 g de farinha de espelta (ou farinha integral);
-
1 c. chá de fermento;
-
1 c. chá de canela;
-
6 c. sopa de açúcar mascavado;
-
2 ovos;
-
180 ml de leite magro (ou bebida vegetal);
-
2 c. sopa de óleo de coco (ou azeite);
-
2 marmelos.
Preparação:
-
Num recipiente, misture a farinha, o fermento, a canela e o açúcar, envolvendo bem os ingredientes secos.
-
Acrescente os ovos, o leite e o óleo e mexa até obter uma massa homogénea.
-
Polvilhe uma forma de tarte com açúcar mascavado e coloque as fatias de marmelo no fundo. De seguida, verta a massa sobre os marmelos.
-
Leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante 35 minutos.
Se ficou com curiosidade em ver mais receitas minhas, visite o meu blog e siga-me no Facebook e Instagram.