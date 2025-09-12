Sinta o outono nesta tarte de marmelos perfeita para o lanche

  • Joana Lopes
  • Hoje às 09:00
Tarte de marmelos
Tarte de marmelos
Fonte: Fábio Belo

Deixe o outono invadir a sua cozinha com esta tarte de marmelos.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Partilho convosco esta tarte de marmelos deliciosa, perfeita para acolher os aromas do outono na cozinha. É uma receita simples, saudável e muito saborosa, ideal para servir ao lanche ou como sobremesa após uma refeição leve. Os marmelos conferem à tarte um sabor doce e ligeiramente ácido, enquanto a combinação de farinha espelta e açúcar mascavado torna-a nutritiva e reconfortante. Preparar esta tarte é também uma excelente oportunidade para desfrutar de momentos tranquilos na cozinha e surpreender quem mais gosta com um toque de sabores da estação.

Ingredientes:

  • 200 g de farinha de espelta (ou farinha integral);

  • 1 c. chá de fermento;

  • 1 c. chá de canela;

  • 6 c. sopa de açúcar mascavado;

  • 2 ovos;

  • 180 ml de leite magro (ou bebida vegetal);

  • 2 c. sopa de óleo de coco (ou azeite);

  • 2 marmelos.

Preparação:

  1. Num recipiente, misture a farinha, o fermento, a canela e o açúcar, envolvendo bem os ingredientes secos.

  2. Acrescente os ovos, o leite e o óleo e mexa até obter uma massa homogénea.

  3. Polvilhe uma forma de tarte com açúcar mascavado e coloque as fatias de marmelo no fundo. De seguida, verta a massa sobre os marmelos.

  4. Leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante 35 minutos.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas minhas, visite o meu blog e siga-me no Facebook e Instagram

Temas: Tarte de marmelos Fábio Belo

RELACIONADOS

O bolo saudável com apenas quatro ingredientes que vai querer fazer para o lanche

Sem inspiração para o jantar? Prepare este arroz de cogumelos

Não há pão como este de azeitonas, queijo e bacon

Tarte de curgete, queijo e presunto: prepare em 1 hora e tenha almoços para toda a semana

Nunca mais fará tarte de maçã sem este ingrediente secreto

Esta massa leva apenas 3 ingredientes e prepara-se em 15 minutos

Receitas

Prepare um jantar completo em apenas 35 minutos

Ontem às 16:00

O bolo saudável com apenas quatro ingredientes que vai querer fazer para o lanche

Ontem às 15:30

Experimentámos peixe frito na air fryer e já não fazemos de outra fomra

Ontem às 15:00

Cozinhe em casa esta massa de cogumelos com molho de queijo por 7 euros

Ontem às 12:00

Aproveite as maçãs que tem em casa com esta sobremesa sem açúcar

10 set, 15:30

Sem inspiração para o jantar? Prepare este arroz de cogumelos

10 set, 12:00

Sem farinha e 'amigo' da dieta: agarre esta receita de bolo de chocolate

9 set, 10:34
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira sobre Miranda: «Se a Catarina não tivesse entrado, este Big Brother tinha sido outra coisa»

Ontem às 12:04

Maria Cerqueira Gomes revela que finalista do Big Brother Verão apoia: «Acho muito queridinha»

Ontem às 11:20

Como ficará a relação de Afonso Leitão e Catarina Miranda após o «Big Brother Verão»? A opinião de Marcelo Palma

Ontem às 12:16

Cristina Ferreira confessa que nada a deixa mais feliz do que... bebés

Ontem às 10:20

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Fora do Estúdio

Autópsia revela como avó matou os netos de 6 e 7 anos. Um dos meninos lutava contra um cancro

10 set, 12:30

Toda a gente está a falar deste vestido de Cristina Ferreira

9 set, 09:37

O que João Monteiro disse a Cristina Ferreira na véspera do aniversário desta

9 set, 08:58

Vera de Melo torna público rosto da filha e há algo que não escapou a ninguém

8 set, 11:06

Fotos

Look de Cristina Ferreira arrasou. E a peça que mais sobressaiu foi-lhe oferecida por Manuel Luís Goucha

Há 1 min

Brilha na política e partilha o ‘segredo’ para um casamento feliz há quase 30 anos. Reconhece-a nesta imagem?

Há 5 min

Estas são as cores de verniz que vão estar em alta no outono

Há 37 min

Patrícia foi retirada aos pais, cresceu numa instituição e foi adotada. Hoje, vive uma história de amor e sonha reencontrar os irmãos

Há 37 min