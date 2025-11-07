Esta tarte vai conquistar todos os amantes de queijo de cabra

Se não resiste a queijo, esta tarte é absolutamente obrigatória de provar.

Se é daquelas pessoas que não consegue resistir a queijo, tem mesmo de experimentar esta tarte de queijo de cabra com pera, mel e nozes, uma combinação de sabores verdadeiramente irresistível.

Ingredientes:

1 massa quebrada

250 g de queijo de cabra

3 peras

125 g de nozes

Mel

Tomilho picado

Preparação: