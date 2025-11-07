Esta tarte vai conquistar todos os amantes de queijo de cabra

  • Fábio Belo
  • Hoje às 16:00
Tarte de figos, presunto, queijo de cabra e nozes, por Fábio Belo
Tarte de figos, presunto, queijo de cabra e nozes, por Fábio Belo
Foto: Fábio Belo

Se não resiste a queijo, esta tarte é absolutamente obrigatória de provar.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Se é daquelas pessoas que não consegue resistir a queijo, tem mesmo de experimentar esta tarte de queijo de cabra com pera, mel e nozes, uma combinação de sabores verdadeiramente irresistível.

Ingredientes:

  • 1 massa quebrada

  • 250 g de queijo de cabra

  • 3 peras

  • 125 g de nozes

  • Mel

  • Tomilho picado

Preparação:

  1. Estenda a massa quebrada.

  2. Sobre a massa, distribua fatias de queijo de cabra, fatias de pera e o miolo das nozes.

  3. Regue com um generoso fio de mel e polvilhe com o tomilho picado.

  4. Leve ao forno a 180 ºC durante 45 minutos

    Se ficou com curiosidade em ver mais receitas minhas, visite o meu blog e siga-me no Facebook, TikTok e Instagram

Temas: Tarte Queijo de cabra Pera Mel Nozes

RELACIONADOS

Descobrimos como preparar pão de queijo na air fryer

Receitas

Desengane-se se acha que é preciso sair de casa para comer estas castanhas. Só precisa de uma air fryer

Ontem às 14:00

Não suja tachos para fazer este arroz de frango. Só precisa de um pirex

4 nov, 16:00

Faça maçã desidratada em casa na air fryer e evite comprar a 40€ por quilo no supermercado

2 nov, 09:00

Faça estes bolinhos de coco com ingredientes que já tem em casa

30 out, 16:30

É assim que se faz uma tortilha, segundo os chefs espanhóis

30 out, 15:00

Natal com menos calorias: experimente estes mini bolos-rei

29 out, 16:00

Já a pensar nos sonhos de abóbora? Estes têm metade das calorias e não precisam de ser fritos

28 out, 16:00
MAIS

Mais Vistos

Poucos notaram, mas Cláudio Ramos reparou em algo curioso em Pedro Jorge

Hoje às 10:32

Cinha Jardim desmascara figura conhecida: «Ela maltrata»

Ontem às 10:56

Ex-concorrentes reataram relação. Cláudio Ramos fica em choque com revelação de amiga do casal

Hoje às 10:34

Vídeo de Carolina Deslandes leva Cláudio Ramos às lágrimas

Ontem às 10:09

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Fora do Estúdio

«Nada me preparou para o momento em que chegámos a casa»: a partilha que está a emocionar os fãs de Maria Botelho Moniz

Hoje às 15:53

Apresentador acarinhado pelos portugueses de luto: «Está a ser difícil dizer adeus»

Hoje às 14:43

Pensavam que ela tinha desaparecido em criança. 27 anos depois, o que encontraram na casa dos pais é de arrepiar

Ontem às 16:00

«Senti-me bem com a minha decisão»: Cristiano Ronaldo justifica ausência no funeral de Diogo Joga

Ontem às 15:26

Fotos

Cartão com 5 mil euros pode estar à distância de um click na TVI Pass

Há 3h e 25min

Mudando só uma coisa na alimentação, esta mãe conseguiu perder 20 quilos em quatro meses

Hoje às 17:00

Esta tarte vai conquistar todos os amantes de queijo de cabra

Hoje às 16:00

«Nada me preparou para o momento em que chegámos a casa»: a partilha que está a emocionar os fãs de Maria Botelho Moniz

Hoje às 15:53