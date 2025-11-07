Esta tarte vai conquistar todos os amantes de queijo de cabra

Se não resiste a queijo, esta tarte é absolutamente obrigatória de provar.
Se é daquelas pessoas que não consegue resistir a queijo, tem mesmo de experimentar esta tarte de queijo de cabra com pera, mel e nozes, uma combinação de sabores verdadeiramente irresistível.
Ingredientes:
-
1 massa quebrada
-
250 g de queijo de cabra
-
3 peras
-
125 g de nozes
-
Mel
-
Tomilho picado
Preparação:
-
Estenda a massa quebrada.
-
Sobre a massa, distribua fatias de queijo de cabra, fatias de pera e o miolo das nozes.
-
Regue com um generoso fio de mel e polvilhe com o tomilho picado.
-
Leve ao forno a 180 ºC durante 45 minutos
