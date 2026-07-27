Tatiana e Ruben Boa Nova surpreendem fãs com anúncio: «Queremos partilhar convosco»

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Tatiana e Ruben Boa Nova estão a viver uma fase especialmente feliz.

O casal, que se apaixonou no reality show "Secret Story - Casa dos Segredos", recorreu às redes sociais para anunciar uma importante conquista pessoal: a compra de um terreno onde pretendem construir a casa com que sempre sonharam. "Hoje queremos partilhar convosco uma grande conquista da nossa família: comprámos um terreno para construir a nossa casa de sonho!", escreveram na publicação partilhada no Instagram.

Nas primeiras imagens do terreno, os dois mostraram-se entusiasmados com este novo capítulo das suas vidas e admitiram que, apesar da felicidade, o desafio agora também é grande. "É um sonho tornado realidade, mas também um enorme desafio. Como diz a frase: 'Aquele que não tem coragem de assumir riscos não alcançará nada na vida.' É exatamente assim que nos sentimos neste momento: entusiasmados, felizes e prontos para dar início a esta nova aventura", partilharam.

Tatiana e Rúben explicaram ainda que o projeto está apenas a começar e, por isso, decidiram envolver os seguidores nesta nova etapa. "Como estamos a começar completamente do zero, gostaríamos muito de contar com a vossa ajuda, através de dicas, recomendações e da partilha das vossas experiências", acrescentaram.

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A publicação foi rapidamente recebida com centenas de mensagens de carinho e felicitações, com muitos seguidores a desejarem boa sorte ao casal nesta nova aventura.

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