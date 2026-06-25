Ler sem cansar a vista: este tablet com ecrã antirreflexo está a 171€ só durante o Prime Day

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:27

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Tablet TCL NXTPAPER 11 Plus
Tablet TCL NXTPAPER 11 Plus
Foto: Amazon.es

Com desconto de 44% e tudo incluído na caixa — capa e caneta —, este é o tablet do momento para quem lê, estuda ou trabalha em frente ao ecrã

Quem já passou horas a ler no telemóvel ou no computador conhece bem a sensação: olhos secos, cabeça pesada, vontade de largar tudo. Este tablet foi desenhado precisamente para resolver esse problema. O ecrã tem um acabamento mate que elimina reflexos e reduz a luz azul — aquela que mais cansa a vista —, criando uma experiência muito próxima de ler numa folha de papel. Durante o Prime Day, está disponível na Amazon por 171,55€, com 44% de desconto face ao preço habitual de 304,95€. E o melhor: a caixa já inclui uma capa de proteção e uma caneta para escrever diretamente no ecrã, sem custos extra.

O que vem na caixa

  • O tablet com ecrã de 11,5 polegadas — maior do que a maioria dos tablets desta gama
  • Uma capa dobrável que serve de suporte para pousar o tablet na mesa
  • Uma caneta digital para tomar notas, sublinhar textos ou desenhar diretamente no ecrã

Compre a 171,55€ na Amazon

Porque é que este ecrã é diferente

A maioria dos tablets tem ecrãs brilhantes que refletem a luz da janela ou do tecto e emitem muita luz azul — o principal responsável pelo cansaço visual. Este modelo tem um ecrã com superfície mate, sem brilho, que se comporta de forma semelhante ao papel impresso. Pode usar em três modos diferentes conforme o que está a fazer:

Emoções sem limites?
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  • Modo papel a cores — para ver imagens, vídeos ou navegar na internet com cores vivas
  • Modo leitura — ecrã em tons de cinzento, ideal para ler livros ou documentos sem distrações
  • Modo normal — para as tarefas do dia a dia

A fluidez do ecrã também é um ponto forte. Com 120 Hz — o dobro do standard em muitos tablets —, fazer scroll numa página ou passar entre aplicações fica muito mais suave. Quem já usa confirma: "O ecrã é incrível, parece mesmo papel e não cansa nada a vista após várias horas de leitura" e "uma fluidez espetacular com os 120 Hz."

Para além do ecrã: o que mais surpreende

O tablet tem 256 GB de espaço interno — suficiente para guardar milhares de livros, documentos, fotografias e aplicações sem preocupações. Inclui ainda ferramentas de Inteligência Artificial que resumem textos longos, transcrevem reuniões e traduzem documentos automaticamente, sem precisar de aplicações extra. 

A bateria de 8.000 mAh (uma das maiores nesta categoria) aguenta o dia inteiro com uso intensivo, segundo as avaliações da Amazon: "Dura o dia inteiro e carrega num instante." Os quatro altifalantes integrados entregam um som surpreendentemente nítido para um tablet: "Excelente para ver filmes e séries à noite."

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Vale mesmo a pena?

Com mais de 4,4 estrelas na Amazon e um pack que normalmente custaria mais comprado em separado, a resposta dos compradores é clara: "Este pack tem uma relação qualidade-preço imbatível." A 171,55€ com tudo incluído, e enquanto o Prime Day durar, dificilmente aparece melhor oportunidade.

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Temas: Tcl nxtpaper 11 plus Tablet Amazon Prime day Tecnologia
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