Maioria dos portugueses guarda os telemóveis antigos. Perdem dinheiro e prejudicam o ambiente

A União Europeia enfrenta um desafio crescente: centenas de milhões de telemóveis antigos permanecem esquecidos em gavetas, sem qualquer uso, representando um enorme desperdício económico e ambiental. De acordo com a Swappie, especializada na venda de telefones recondicionados, o valor acumulado destes dispositivos inativos poderá ultrapassar os 140 mil milhões de euros, como escreveu a AWAY no ano passado.

Estima-se que cerca de 700 milhões de smartphones estejam atualmente fora de uso nos lares europeus, segundo dados da Comissão Europeia. Considerando um valor médio de 200 euros por equipamento, o impacto económico deste fenómeno é significativo. A preocupação, no entanto, vai além da vertente financeira. Cada telemóvel contém matérias-primas valiosas, como ouro, cobre, cobalto e estanho, que podem ser recuperadas e reutilizadas, reduzindo a necessidade de extração de novos recursos naturais.

Em Portugal, acumular telemóveis é prática comum

A realidade portuguesa não foge a este cenário. Um estudo realizado pela KANTAR, em parceria com a Swappie, indica que 77% dos consumidores em Portugal guardam os seus telemóveis antigos, muitas vezes sem qualquer plano de reutilização. Ainda assim, a maioria destes equipamentos poderia ser recondicionada ou reaproveitada, contribuindo para a economia circular e para a diminuição do lixo eletrónico.

Um problema que se agrava depois do Natal

A época natalícia tende a acentuar este problema. Todos os anos, milhões de novos smartphones são comprados e oferecidos, empurrando os modelos mais antigos para o esquecimento. Apesar disso, menos de 5% dos telemóveis na União Europeia são recolhidos para reciclagem ou recondicionamento, o que revela uma baixa consciência sobre o impacto real deste comportamento.

A boa notícia é que vender um telemóvel usado é hoje um processo simples. Empresas especializadas, como a Swappie, disponibilizam avaliações rápidas, processos de venda descomplicados e pagamentos céleres, incentivando os consumidores a dar uma nova vida a dispositivos que já não utilizam.