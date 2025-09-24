Usar o telemóvel no semáforo é permitido por lei? Descubra o que diz a legislação

Parar no semáforo pode parecer o momento ideal para enviar uma mensagem ou ver uma notificação, mas será que a lei portuguesa permite mexer no telemóvel durante esses segundos? Descubra o que a legislação diz e quais as consequências de usar o telemóvel ao volante, mesmo quando o carro está parado.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) esclareceu uma dúvida frequente entre os condutores: é permitido mexer no telemóvel quando o carro está parado num semáforo?

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa, numa publicação recente nas redes sociais, não existe qualquer margem para dúvidas: «manusear o telemóvel ao volante, mesmo em filas de trânsito ou semáforos, é infração grave». Se for apanhado a fazê-lo, a consequência pode ser uma multa entre 250 e 1.250 euros, a perda de três pontos na carta de condução e a possibilidade de inibição de conduzir entre 1 e 12 meses.

O Código da Estrada é claro, e a PSP reforça: «é proibido manusear de forma continuada equipamentos que prejudiquem a condução», exceto se utilizar o telemóvel em modo mãos-livres.

Por isso, deve manter atenção e não colocar em risco a própria segurança nem a dos outros na estrada; caso seja necessário usar o telemóvel, deve estacionar o carro em segurança antes de atender chamadas ou enviar mensagens.