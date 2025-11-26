O teletrabalho pesa largos euros na sua fatura da eletricidade. Tens ideia de quanto está a pagar a mais?

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 23min
Teletrabalho
Teletrabalho
Image by freepik

Trabalhar a partir de casa pode trazer mais conforto e flexibilidade, mas também se reflete na fatura da eletricidade. Entre computadores sempre ligados, aquecimento ou ar condicionado e pequenos consumos ao longo do dia, o teletrabalho pode representar um aumento significativo na conta da luz — maior do que muitos imaginam.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

A Selectra, especialista em tarifas de energia, concluiu que o teletrabalho pode acrescentar cerca de 3 euros por mês à fatura da eletricidade, considerando apenas o uso de computador, monitor, televisão e micro-ondas.

Um computador portátil ligado durante oito horas por dia gera, em média, 1,32 euros mensais. Caso se adicione um monitor LED extra, o valor sobe para 1,84 euros por mês. O uso ocasional da televisão e do micro-ondas aumenta a fatura apenas em alguns cêntimos. No entanto, se se incluir o ar condicionado durante duas horas diárias, o custo adicional pode atingir 23 euros mensais.

Para minimizar este impacto, a Selectra sugere medidas simples: aproveitar a luz natural, usar lâmpadas LED, configurar o computador para poupança de energia nas pausas, desligar os equipamentos da tomada no final do dia e optar por tarifas de eletricidade adaptadas ao horário de consumo.

Além de ajudar a controlar a fatura, estas práticas promovem também um uso mais sustentável da energia.

Temas: Teletrabalho Eletricidade Fatura Luz

RELACIONADOS

Diga adeus às faturas altas de eletricidade: 5 dicas para poupar energia em casa

Este aparelho é o verdadeiro culpado pelo aumento da sua conta da luz

Este é o aparelho que deve desligar da tomada quando a luz for abaixo

Este é o erro comum com o ar condicionado que aumenta a fatura da luz

Dicas

Black Friday: de 499€ para 129€, este é o aspirador robot que toda a gente quer

Há 49 min

Estávamos a fazer tudo errado. PSP esclarece que crianças devem viajar no lugar do meio e explica a razão

Há 56 min

Aprenda a descascar romãs em menos de 2 minutos

Há 2h e 53min

De 578€ para 354€: "A melhor compra que fiz este ano", dizem os donos desta TV Xiaomi

Hoje às 12:35

Esqueça a banana. Estes 4 alimentos têm mais potássio

Ontem às 17:00

Ao encontrar uma fita colada na porta de casa, contacte de imediato a polícia

Ontem às 16:30

Os cortes de cabelo e penteados que mudaram o visual destas mulheres: uma inspiração para a próxima visita ao cabeleireiro

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

Bruno assiste, pela primeira vez, a imagens de Pedro e Marisa. E a reação é impagável

Hoje às 12:32

Bruno está arrependido de ter abandonado o «Secret Story 9»? Após desistência, afirma: «Quero aproveitar para dizer que…»

Hoje às 12:16

Ana Duarte voltou para os braços do ex-namorado

Hoje às 09:56

Bruno revela quem acredita que vai ganhar o «Secret Story 9»

Hoje às 12:47

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

Há 3h e 8min

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

18 nov, 13:45

Fora do Estúdio

Rute Cardoso arrepia ao assinalar 1.º aniversário da filha: «É a cara do Diogo»

Há 1h e 14min

Fora do «Secret Story», Bruno Simão descobre o que nunca pensou: «Estou completamente em choque»

Hoje às 09:49

No hospital, Nuno Markl faz a declaração de amor mais especial: «Comove-me muito pensar que...»

Hoje às 08:59

Entre as discussões do «Secret Story», há um concorrente que emocionou Cristina Ferreira: «Está a dar-nos uma lição de vida»

Ontem às 16:05

Fotos

Black Friday: de 499€ para 129€, este é o aspirador robot que toda a gente quer

Há 49 min

Estávamos a fazer tudo errado. PSP esclarece que crianças devem viajar no lugar do meio e explica a razão

Há 56 min

Rute Cardoso arrepia ao assinalar 1.º aniversário da filha: «É a cara do Diogo»

Há 1h e 14min

O teletrabalho pesa largos euros na sua fatura da eletricidade. Tens ideia de quanto está a pagar a mais?

Há 1h e 23min