Descubra a forma certa de limpar a sua televisão

Poucos sabem que certas formas de limpar a televisão podem danificar o ecrã ou encurtar a sua vida útil.

Somos perfeccionistas — e sim, até a televisão tem de estar impecável. Mas limpar a tela vai além da estética. Existem riscos reais se não for feito corretamente, e alguns erros podem reduzir a vida útil do aparelho. Encontrámos as recomendações mais seguras no site Semana Colômbia, que explica passo a passo como cuidar do seu televisor sem comprometer o desempenho.

Antes de recorrer a panos ou sprays, o primeiro passo é desligar a televisão e retirar da tomada. Pode parecer exagerado, mas é uma medida simples que evita curto-circuitos e protege os componentes internos. Com o aparelho ligado, a superfície acumula eletricidade estática, que atrai poeira e, em contacto com um pano húmido, pode causar danos irreversíveis.

Para a tela, o mais seguro é um pano de microfibra, seco ou ligeiramente humedecido com um produto próprio para limpeza de ecrãs. Nunca borrife o líquido diretamente — aplique sempre no pano. Produtos abrasivos ou detergentes domésticos podem riscar ou manchar a superfície, afetando a qualidade da imagem.

A parte traseira da televisão também merece atenção, sobretudo as grelhas de ventilação. O pó nestas áreas pode provocar superaquecimento. A forma mais segura de limpar é usando uma escova de cerdas macias, removendo a sujidade sem danificar os componentes internos.

Limpar a televisão periodicamente ajuda a evitar o acumular de sujidade, que pode comprometer o funcionamento. Para além de melhorar a imagem, reduz o risco de avarias e mantém o desempenho do aparelho por mais tempo.