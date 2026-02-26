Foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa nos anos 90. Hoje, vende imóveis de luxo

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:32

Nos anos 90, foi um dos rostos mais marcantes da televisão portuguesa. Entre novelas, programas infantis e grandes produções da TVI, Carla Salgueiro construiu uma carreira que aliou talento, elegância e uma presença que ficou na memória de uma geração.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Durante a década de 90, numa altura em que os canais portugueses reforçavam a aposta no entretenimento e as novelas nacionais conquistavam cada vez mais espectadores, Carla Salgueiro destacou-se não só pelo talento, mas também pelo estilo, presença e beleza que marcaram uma geração.

Nascida a 21 de janeiro de 1975, Carla Salgueiro entrou ainda jovem no panorama televisivo português, tornando-se rapidamente um rosto reconhecido do público. Integrou o elenco da novela Tudo ao Molho (1994) e da série Verão Quente (1993), projetos que ajudaram a consolidar a sua visibilidade.

O papel de apresentadora no programa Clube Disney, da RTP, reforçou a ligação aos públicos mais jovens e contribuiu para que se tornasse uma referência televisiva nessa década.

Ao longo desse período, participou em vários projetos, tanto na área da ficção como no entretenimento. Entre o canal público e estações privadas, marcou presença em formatos que hoje despertam um forte sentimento de nostalgia.

Na TVI, integrou produções de sucesso como Morangos com Açúcar, Mundo Meu, Destinos Cruzados, Inspector Max e Amar Depois de Amar.

Numa fase em que a televisão tinha uma presença digital muito reduzida e as figuras públicas eram vistas como mais “exclusivas”, Carla Salgueiro afirmou-se como símbolo de elegância e beleza. A sua imagem era frequentemente destacada em eventos sociais e em publicações de revista.

Com o passar do tempo, a atriz diminuiu a regularidade das suas participações em ficção. De acordo com uma publicação mais recente, dedicou-se ao sector imobiliário, assumindo funções como agente de imóveis de luxo.

Partilhou também publicamente a experiência da maternidade: aos 40 anos, foi mãe de Caetana, assinalando assim uma nova etapa na sua vida.

Carla Salgueiro permanece na memória coletiva como uma das figuras femininas de referência da televisão portuguesa dos anos 90. Foi um rosto que atravessou gerações, uma beleza que se destacou numa era anterior às redes sociais — quando o carisma e a presença em estúdio tinham um peso determinante — e um percurso que, apesar de ter alterado o seu ritmo, demonstra capacidade de adaptação e evolução pessoal.

Carla Salgueiro foi — e continua a ser — mais do que “uma atriz bonita dos anos 90”. Representou um momento televisivo, um rosto que definiu uma época e um exemplo de como talento e beleza podem conjugar-se para deixar uma marca duradoura. Atualmente, num registo mais discreto, a sua trajetória continua a inspirar e a evocar a magia de uma televisão que também era palco para personalidades como ela

Temas: Televisao Carla Salgueiro Dois às 10

RELACIONADOS

Foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje, afastada dos ecrãs, enfrenta críticas à aparência

Foi eleita uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje, vive uma vida totalmente diferente

Fora do Estúdio

Rute Cardoso vive momento arrepiante ao ver Diogo Jota eternizado fora de Portugal

Hoje às 11:00

Divertido, João Monteiro comenta momento televisivo de Cristina Ferreira: «Não tenho palavras»

Hoje às 10:04

Internado, Nuno Markl faz esclarecimento após mostrar sequelas do AVC

Hoje às 09:07

Isto é o que aconteceu a Lourenço Ódin depois do "Secret Story"

Ontem às 15:00

Caio, primeiro expulso do «Secret Story», revela o seu segredo: «Dá-me muito orgulho»

Ontem às 09:45

Antigo rosto de reality show lança farpa a concorrente do "Secret Story 10": "Não faço questão que seja bem-sucedido"

24 fev, 16:00

Aos 24 anos, filha do meio de Luís Figo está irreconhecível: veja as fotos

24 fev, 15:00
MAIS

Mais Vistos

"Eu não admito": Joana D'Arc, depois de deixar a "1.ª Companhia", revela que não perdoa ex-recruta

Hoje às 11:41

Noélia deixa Cristina Ferreira surpreendida ao confessar dúvida sobre gravidez

Ontem às 11:54

A impagável reação de João ao ver concorrente admitir atração pela namorada

Hoje às 10:13

Noélia mostra-se desiludida com ex-recruta da "1.ª Companhia"

Ontem às 11:57

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Ninguém resiste a este arroz cremoso de farinheira

Há 2h e 26min

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Fotos

É seguro lavar toalhas e roupa juntas? Aqui está a verdade

Há 26 min

Adeus, película aderente colada. Este é o truque que resolve o problema de vez

Há 1h e 26min

Rita Almeida reage ao fim da relação com Marcelo Palma: «Quando se diz essa frase...»

Há 1h e 33min

Com próteses nos dedos e na anca, Joana D'arc superou-se na 1.ª Companhia: «Vivo sempre com dores»

Há 1h e 57min