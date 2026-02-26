Foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa nos anos 90. Hoje, vende imóveis de luxo

Nos anos 90, foi um dos rostos mais marcantes da televisão portuguesa. Entre novelas, programas infantis e grandes produções da TVI, Carla Salgueiro construiu uma carreira que aliou talento, elegância e uma presença que ficou na memória de uma geração.

Durante a década de 90, numa altura em que os canais portugueses reforçavam a aposta no entretenimento e as novelas nacionais conquistavam cada vez mais espectadores, Carla Salgueiro destacou-se não só pelo talento, mas também pelo estilo, presença e beleza que marcaram uma geração.

Nascida a 21 de janeiro de 1975, Carla Salgueiro entrou ainda jovem no panorama televisivo português, tornando-se rapidamente um rosto reconhecido do público. Integrou o elenco da novela Tudo ao Molho (1994) e da série Verão Quente (1993), projetos que ajudaram a consolidar a sua visibilidade.

O papel de apresentadora no programa Clube Disney, da RTP, reforçou a ligação aos públicos mais jovens e contribuiu para que se tornasse uma referência televisiva nessa década.

Ao longo desse período, participou em vários projetos, tanto na área da ficção como no entretenimento. Entre o canal público e estações privadas, marcou presença em formatos que hoje despertam um forte sentimento de nostalgia.

Na TVI, integrou produções de sucesso como Morangos com Açúcar, Mundo Meu, Destinos Cruzados, Inspector Max e Amar Depois de Amar.

Numa fase em que a televisão tinha uma presença digital muito reduzida e as figuras públicas eram vistas como mais “exclusivas”, Carla Salgueiro afirmou-se como símbolo de elegância e beleza. A sua imagem era frequentemente destacada em eventos sociais e em publicações de revista.

Com o passar do tempo, a atriz diminuiu a regularidade das suas participações em ficção. De acordo com uma publicação mais recente, dedicou-se ao sector imobiliário, assumindo funções como agente de imóveis de luxo.

Partilhou também publicamente a experiência da maternidade: aos 40 anos, foi mãe de Caetana, assinalando assim uma nova etapa na sua vida.

Carla Salgueiro permanece na memória coletiva como uma das figuras femininas de referência da televisão portuguesa dos anos 90. Foi um rosto que atravessou gerações, uma beleza que se destacou numa era anterior às redes sociais — quando o carisma e a presença em estúdio tinham um peso determinante — e um percurso que, apesar de ter alterado o seu ritmo, demonstra capacidade de adaptação e evolução pessoal.

Carla Salgueiro foi — e continua a ser — mais do que “uma atriz bonita dos anos 90”. Representou um momento televisivo, um rosto que definiu uma época e um exemplo de como talento e beleza podem conjugar-se para deixar uma marca duradoura. Atualmente, num registo mais discreto, a sua trajetória continua a inspirar e a evocar a magia de uma televisão que também era palco para personalidades como ela