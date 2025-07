Afinal, adormecer a ver televisão faz bem ou mal? A resposta dos médicos pode surpreender

A televisão é um dos objetos presentes em muitos quartos portugueses e há quem goste de adormecer com o som de fundo. Será que faz bem?

Durante anos, ouvimos que ver televisão antes de dormir era um erro — que os ecrãs prejudicavam o sono, que a luz azul atrasava a produção de melatonina e que o cérebro ficava estimulado demais para descansar. Mas a ciência mais recente mostra que, para algumas pessoas, adormecer a ver televisão pode até ser benéfico. A chave está na forma como esse hábito se encaixa na rotina.

Num artigo do Huffington Post, a médica Emma Lin, especialista em medicina do sono, afirma que, para alguns casos, “adormecer a ver televisão está longe de ser prejudicial — pode até ser o ideal”. Muitos associam o momento de ver televisão ao relaxamento antes de dormir, e isso ajuda a mente a desligar.

Já o psiquiatra Chester Wu, conselheiro da plataforma Rise Science, explica: “O cérebro habitua-se a associar a televisão ao momento de adormecer. Para algumas pessoas, dormir sem esse estímulo gera ansiedade”.

Televisão, sim. Telemóvel, talvez não.

O grande vilão da higiene do sono sempre foi a luz azul, que se acreditava perturbar o chamado “relógio biológico”. No entanto, estudos recentes indicam que o maior problema pode ser mesmo ir dormir mais tarde — e não tanto a luz em si.

Michael Gradisar, diretor de ciência do sono na app Sleep Cycle, revela: “Das atividades com ecrã antes de dormir, ver televisão é das menos disruptivas. É uma atividade passiva, ao contrário de mexer no telemóvel, que exige maior interação”.

Além disso, se o brilho do ecrã estiver diminuído e os conteúdos forem calmos ou familiares, o impacto no sono é praticamente nulo. “Ver uma série tranquila que já vimos antes pode ajudar o cérebro a desligar e adormecer mais rapidamente”, confirma Emma Lin.

Ajuda contra a ansiedade noturna

A televisão também pode ser útil a quem sofre de ansiedade noturna — aqueles momentos em que a mente não para de pensar nas tarefas do dia seguinte ou em situações desconfortáveis. Segundo a American Psychological Association, 43% das pessoas já perderam o sono por causa do stress.

“Ver televisão ou ouvir um podcast à noite pode ser útil, desde que não comprometa o número total de horas de descanso”, salienta Gradisar. Lin reforça: “Se o conteúdo for calmo e repetido, pode ser um aliado para dormir melhor”.

Atenção: nem tudo é positivo

Apesar das vantagens, há riscos a considerar. Wu lembra que ver televisão num quarto completamente escuro pode gerar maior perturbação do sono do que se o ambiente estiver iluminado. E alerta para o fenómeno da procrastinação do sono — quando adiamos ir dormir só para ter algum tempo para nós.

Além disso, mesmo que se adormeça rapidamente, a qualidade do sono pode ser inferior. É o chamado "junk sleep" — quando dormimos, mas não descansamos verdadeiramente.

Conselhos dos especialistas para dormir com a TV ligada

Se opta por adormecer com a televisão ligada, os médicos recomendam:

Definir um temporizador para que o televisor se desligue após 30 a 60 minutos.

Virar o ecrã para que não brilhe diretamente sobre si.

Escolher programas tranquilos, familiares e com pouco drama.

Reduzir o volume.

Ativar o “modo noturno” ou diminuir o brilho do ecrã.

Evitar auriculares — o som direto ativa mais o cérebro.

Usar óculos com filtro de luz azul, se possível.

Manter outras boas práticas de sono: quarto escuro e fresco, evitar cafeína, fazer exercício e não dormir longas sestas.

Tentar ir dormir à mesma hora todos os dias.

O mais importante, como sublinha Wu, é estar atento ao seu corpo: “Se adormece com a televisão ligada, observe como se sente de manhã. Está mais descansado ou mais cansado? Isso vai dizer-lhe muito”.

Ver televisão à noite não é, afinal, um inimigo do sono — desde que usado com moderação e dentro de uma rotina saudável.