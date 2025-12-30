Portugal vai ser afetado por depressão que não estava prevista no primeiro dia do ano

  • Agência Lusa
  • Hoje às 14:00
Chuva Foto: Rawpixel.com, Freepik
Chuva Foto: Rawpixel.com, Freepik

Photo by Freepik

Circulação da depressão Francis vai afetar o continente e ilhas

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

O estado do tempo no primeiro dia do ano vai ser afetado pela depressão Francis, que vai causar chuva, vento e ondulação fortes em Portugal continente e com mais intensidade na Madeira, segundo a meteorologista Maria João Frada.

“Houve alterações significativas relativamente às previsões anteriores do IPMA que não davam precipitação. A situação de precipitação antecipou consideravelmente relativamente há cerca de dois dias a esta parte, pelo que devido à passagem da depressão Francis, vamos ter precipitação”, adiantou à Lusa a meteorologista do instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, até quarta-feira, o estado do tempo vai ser influenciado por um anticiclone localizado a sul da Islândia, que se estende em crista em direção à Europa Ocidental, originado uma corrente muito fraca de leste e o transporte de uma massa de ar polar sobre o território do continente.

“Hoje teremos céu pouco nublado, tempo frio e formação de neblina ou nevoeiro matinal, em especial no interior e nos vales dos rios, podendo persistir ao longo do dia no nordeste transmontano e na Beira Alta. Existem ainda condições para a formação de geada, em especial no interior”, disse.

Segundo a meteorologista, no nordeste transmontano e na Beira Alta, o nevoeiro previsto associado a temperatura mínima negativa é compatível com a formação de sincelos.

“A partir de quarta-feira, o enfraquecimento da crista, favorece a aproximação gradual da depressão Francis, à qual estão associadas perturbações frontais que darão origem a precipitação no primeiro dia do ano e vento, por vezes forte e com rajadas no litoral e terras altas”, adiantou.

De acordo com Maria João Frada, na tarde de quarta-feira já está prevista chuva fraca no Algarve, persistindo na quinta-feira.

“A madrugada de dia 01 [quinta-feira] também há a possibilidade de chuva fraca no litoral sul do Cabo Raso e Cabo da Roca. No dia 02 [sexta-feira], a precipitação vai sentir-se em todo o território do continente, sendo por vezes forte, e vento”, disse.

Na quarta-feira, as temperaturas vão registar uma subida, em especial a mínima, no entanto, ainda com valores entre 0 e -3°C em muitos locais do interior das regiões norte e centro.

“Durante o dia de quinta-feira vamos ter também agitação marítima, com ondas de 02 a 3,5 metros”, referiu.

Quanto à Madeira, está previsto um agravamento do estado do tempo a partir da tarde com uma intensificação da chuva, tornando-se por vezes forte em especial nas vertentes sul, terras altas e parte oeste da ilha.

“O IPMA tem colocado aviso laranja nas terras altas e vertente sul, mas é provável que o limiar de aviso pelo menos nas terras altas possa ser elevado para nível vermelho, se se mantiver este cenário entre as 00:00 e as 06:00 de quinta-feira”, contou.

Está também previsto para a ilha da Madeira trovoadas, granizo, vento forte com rajadas da ordem dos 85 quilómetros por hora, sendo de 115 nas terras altas, e agitação marítima com ondas com 03 a 04 metros”, disse.

Para o arquipélago dos Açores, a aproximação e passagem de um sistema frontal deverá condicionar o estado do tempo em todas as ilhas, provocando precipitação por vezes forte a partir de hoje.

“Na quarta e quinta-feira, a instabilidade associada à circulação da depressão Francis, deverá provocar aguaceiros em todas as ilhas, especialmente nos grupos central e oriental.

Está também previsto vento forte e ondas do quadrante leste de 02 a 04 metros.

Temas: Tempo no final do ano IPMA Francis Alertas

RELACIONADOS

5 ideias para aproveitar fins-de-semana de chuva em casa

É necessário vestir o meu cão em dias de chuva e frio?

Em tempo de chuva, visite este parque infantil coberto e gratuito em Lisboa

É isto que deve fazer às botas de camurça manchadas pela chuva. Vão ficar como novas

A Não Perder

Vai ter um castelo, hotel e mais de 40 atrações: eis o parque temático que vai fazer frente à Disneyland

Há 2h e 8min

Acabou-se o caos pós-Natal: este saco de 22€ guarda tudo organizado até ao próximo ano

Há 2h e 17min

Este piaçaba de silicone não risca a sanita e é muito mais higiénico 

Há 3h e 10min

Ao ver a sua imagem no espelho, Joaquim começou a sentir-se um 'monstro': «Não me revejo»

Há 3h e 13min

Saiba qual é a cor que deve usar na passagem de ano para atrair dinheiro em 2026

Há 3h e 43min

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

Hoje às 15:08

Atravessar uma passadeira de trotinete, bicicleta ou mota é legal?

Hoje às 15:00
MAIS

Mais Vistos

Taróloga prevê futuro da relação de Pedro Jorge e Marisa

Hoje às 11:08

Leandro revela quem quer que ganhe o «Secret Story». E a opinião promete dar que falar

Ontem às 11:51

Leandro descobre o que Marisa Susana fez fora do «Secret Story» depois de enviar camisola a Pedro

Ontem às 11:57

Cristina Ferreira põe fim às dúvidas e esclarece tudo sobre os castings de Liliana e Zé

Ontem às 10:34

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

Hoje às 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

Hoje às 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

Hoje às 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Receitas

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez, 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

21 dez, 10:23

Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

20 dez, 12:52

Este arroz-doce esconde um ingrediente secreto. E vai fazê-lo esquecer todos os outros que já provou

19 dez, 16:00

Fora do Estúdio

Internado, Ruy de Carvalho faz pedido à família que está a emocionar os fãs

Hoje às 14:49

Família de Ruy de Carvalho emite novo comunicado sobre o estado de saúde do ator

Hoje às 13:58

Concorrentes do Secret Story descobrem o que aconteceu no mundo. E há uma notícia que os deixou de 'queixo caído'

Hoje às 09:19

Pedro Jorge ficou em 'choque' ao ver Cristina Ferreira. E há um detalhe que não ainda não lhe saiu da cabeça

Hoje às 09:14

Fotos

Vai ter um castelo, hotel e mais de 40 atrações: eis o parque temático que vai fazer frente à Disneyland

Há 2h e 8min

Acabou-se o caos pós-Natal: este saco de 22€ guarda tudo organizado até ao próximo ano

Há 2h e 17min

Este piaçaba de silicone não risca a sanita e é muito mais higiénico 

Há 3h e 10min

Ao ver a sua imagem no espelho, Joaquim começou a sentir-se um 'monstro': «Não me revejo»

Há 3h e 13min