Parece mentira! Ténis Adidas da moda com milhares de elogios desceram para 24 euros

Ténis volumosos saíram de moda e este modelo slim da Adidas com nota de 4,6 estrelas está a pouco mais de 20 euros

As tendências no calçado continuam a afastar-se dos modelos volumosos e chamativos que dominaram os últimos anos. Em 2026, o foco está claramente nas sapatilhas slim, de linhas mais limpas, perfil baixo e estética discreta, pensadas para acompanhar o pé de forma natural. Os modelos mais pesados e vistosos vão perdendo espaço para propostas mais elegantes e versáteis, fáceis de integrar no dia a dia. É neste registo que os ténis de inspiração urbana e clássica ganham força, sobretudo em cores sólidas e intemporais, como o verde, uma tonalidade que continua a agradar e a destacar-se sem excessos.

Os Adidas VL Court 3.0 encaixam perfeitamente nesta nova abordagem. Com um design de perfil mais fino, amortecimento leve e sola de borracha resistente, foram pensadas para o uso diário, combinando conforto e durabilidade. Dependendo da versão, o exterior em pele ou camurça reforça o visual urbano e cuidado, mantendo uma estética simples e atual. Este modelo soma uma avaliação média de 4,6 estrelas, com mais de 11 mil avaliações, o que reflete a consistência da qualidade e a satisfação de quem já as utiliza, sendo frequentemente comparadas a modelos clássicos da marca, mas a um preço mais acessível.

O grande destaque do momento é mesmo o valor. Esta versão em verde encontra-se com 75% de desconto, por 24,87 €, um preço raro para um modelo Adidas tão bem avaliado e com tanta procura. Nunca foi tão fácil apostar numa sapatilha slim, atual e versátil por este valor, sobretudo numa altura em que os modelos mais arredondados e exagerados deixaram de ser tendência. Para quem procura estilo, conforto e uma excelente relação qualidade-preço, esta é claramente uma oportunidade a não deixar passar.

