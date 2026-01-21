Ainda não tem ténis certos para o ginásio? Estes são os mais vendidos da Amazon e custam menos de 40 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

O ano começa e muitos estão a procurar ténis novos para treinar.

Com o início do ano, chegam também as resoluções de voltar a mexer o corpo, seja no ginásio, em caminhadas regulares ou simplesmente a adotar um estilo de vida mais ativo. Para muitos, isso significa perceber que o calçado que têm já não oferece o conforto ou o apoio necessários. É precisamente nesta altura que modelos acessíveis e bem avaliados ganham relevância.

Os Adidas Galaxy 7 para mulher destacam-se como os ténis de corrida mais vendidos da Amazon, reunindo uma avaliação média de 4,4 estrelas, baseada em mais de 2.600 avaliações. Pensados para correr, caminhar ou treinar, são também uma escolha frequente para quem procura conforto no dia a dia. A sensação de amortecimento desde os primeiros passos e o bom apoio ao pé são aspetos frequentemente mencionados por quem já os utiliza.

Um dos elementos centrais deste modelo é a entressola com tecnologia Cloudfoam, que ajuda a tornar a passada mais suave e confortável, algo valorizado em treinos em passadeira, em aulas de grupo ou em caminhadas mais longas. O design simples e discreto permite usá-los facilmente fora do contexto desportivo, e a variedade de cores disponíveis facilita a adaptação a diferentes gostos. A gama de tamanhos é alargada, indo do 34 ao 43 1/3, o que ajuda a encontrar um ajuste adequado.

Atualmente, os Adidas Galaxy 7 encontram-se abaixo dos 40 euros, depois de um desconto face ao preço habitual a rondar os 55 euros. As opiniões deixadas por quem já os comprou reforçam a boa relação qualidade-preço, com referências frequentes ao conforto, à estabilidade e à adaptação imediata. Para quem começa o ano com vontade de se mexer mais e ainda não tem os ténis certos, este modelo surge como uma opção acessível, bem avaliada e amplamente testada por milhares de utilizadores.

