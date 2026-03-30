Super leves e ainda podem ir à máquina de lavar? Não há nada mais prático do que estes ténis (menos de 40 €)

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Encontrei em Londres a solução mais acessível para quem não para um segundo

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Se há uma coisa que aprendi nas ruas de Londres, é que ninguém tem tempo para sapatos desconfortáveis. No meio da correria do metro, percebi que havia um modelo da Skechers que saltava à vista em quase todos os pés. Curiosa, aproveitei um evento para perguntar a uma colega jornalista local qual era o segredo, e a resposta foi direta: "Sim, isto aqui é uma coisa em grande". É aquele tipo de calçado que combina com tudo, não pesa nada e é tão discreto que se torna a escolha óbvia para o dia a dia.

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Mas o que realmente convence quem os usa é a facilidade. Estes ténis têm aquela vantagem que todos adoramos: podem ir diretos à máquina de lavar. Além disso, o ajuste ao pé é um dos pontos mais elogiados. Como refere um dos utilizadores na Amazon: "Comprei-os para trabalhar e não podia estar mais satisfeito, o ajuste é perfeito e são super cómodos". De facto, a tecnologia da marca é para muitos "sinónimo de comodidade", especialmente para quem os usa tanto para caminhar como para as tarefas diárias.

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Com mais de 23 mil avaliações, este modelo Skechers Track Scloric é um fenómeno de confiança. O segredo está na palmilha que se molda ao pé, evitando o cansaço extremo ao final do dia. Conseguir este nível de conforto por 38,11 € (um desconto de 46%) é uma oportunidade rara. Mas atenção: se está a pensar renovar o seu calçado, convém ser rápido, pois os tamanhos mais procurados estão a voar com esta promoção.

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