Os ténis minimalistas que dominam 2026 estão agora a 25 euros

A moda do calçado muda de direção e estes Adidas são a prova disso

As tendências no calçado entram numa nova fase em 2026, deixando para trás os modelos mais pesados e visualmente exagerados. O destaque passa agora para ténis de perfil baixo, visual mais limpo e uma presença discreta no conjunto. São propostas pensadas para o conforto diário, fáceis de conjugar com diferentes estilos e adequadas tanto para um look descontraído como para opções mais cuidadas. Estes ténis, também conhecidos como sapatilhas noutras regiões do país, ganharam espaço nas ruas e afirmam-se como a escolha mais atual.

Entre os modelos que melhor representam esta mudança está o clássico Adidas VL Court 3.0. Com um design intemporal, identificado pelas três riscas da marca, sola de borracha resistente e um formato confortável, este modelo adapta-se bem ao uso prolongado ao longo do dia. A qualidade associada à Adidas reflete-se igualmente na avaliação dos consumidores, com uma média de 4,7 estrelas em quase cinco mil classificações, o que explica a sua popularidade enquanto ténis casuais para diferentes idades e estilos.

O principal atrativo surge no preço atualmente praticado. Os Adidas VL Court 3.0 encontram-se disponíveis na Amazon por 25,36 euros, o que corresponde a um desconto de 50% face ao valor habitual. Existem ainda vários tamanhos disponíveis, apesar de alguns números já estarem esgotados, e o mesmo modelo pode ser encontrado noutras cores, geralmente a preços mais elevados. É uma opção acessível para quem procura ténis bonitos, confortáveis e com uma relação qualidade-preço especialmente interessante neste momento.

