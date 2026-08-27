Muito antes da fama, era assim. Tinha 30 anos e ainda ninguém a conhecia. Reconhece?

Durante anos, foi uma presença habitual na televisão portuguesa e destacou-se sobretudo pelos reality shows da TVI. Sabem quem é?

Teresa Guilherme decidiu abrir o álbum pessoal e partilhar com os seguidores um verdadeiro tesourinho. Aos 71 anos, a apresentadora recuperou uma fotografia tirada quando tinha cerca de 30 anos. A imagem, com mais de quatro décadas, rapidamente chamou a atenção dos fãs.

Na fotografia, Teresa surge bastante diferente da imagem a que o público se habituou ao longo dos anos. Cabelo comprido e escuro, um sorriso discreto e um visual bem característico da época, enquanto segura uma cadela ao colo.

É, precisamente, a cadela que dá origem à história por detrás da fotografia. “Hoje é o dia mundial do cão. E esta é a Tess, a minha primeira cadela, tinha eu 30 anos. Que saudades!”, escreveu Teresa Guilherme na publicação feita nesta quarta-feira, 26 de agosto.

Mais do que uma simples fotografia antiga, a imagem é uma verdadeira viagem no tempo, aos anos em que Teresa Guilherme ainda não tinha alcançado o estatuto de fenómeno televisivo em que se viria a tornar.

Veja agora, na galeria que preparámos para si, as melhores fotografias de Teresa Guilherme