Com o filho a viver no Dubai, Teresa Silva não esconde preocupação com Tierry Vilson: «Deixou de me falar durante horas»

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:22

Teresa Silva esteve no “Dois às 10” e falou sobre o filho, que vive no Dubai. Questionada por Cristina Ferreira sobre o clima de tensão no Médio Oriente, a comentadora garantiu que Tierry está tranquilo mas admitiu que houve momentos de verdadeiro pânico.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Teresa Silvamarcou presença no Dois às 10 para recordar as várias profissões que já teve ao longo da vida, desde cabeleireira à abertura de um colégio com a irmã, mas também para falar da vida pessoal e dos desafios profissionais depois da participação no Big Brother 2020.

A dada altura, a conversa centrou-se no filho da comentadora, Tierry Vilson, que vive atualmente no Dubai. Perante o escalar da tensão entre o Irão e os Estados Unidos, que nos últimos dias tem afetado o Médio Oriente, Cristina Ferreira quis saber: “Olha, e ele está um bocadinho aflito, ou não?”.

Teresa Silva garantiu que o filho e a família estão “tranquilos”, mas não escondeu a preocupação. “Não, ele diz que não. Que está tudo bem lá realmente, que não é nada daquilo que se conta: filas para isto e para aquilo. Não, diz que até agora está tudo tranquilo. Realmente veem-se os mísseis a passar, mas que está tudo…”, começou por explicar.

A comentadora confessou ainda um momento de maior angústia: “Ele deixou de me falar durante umas quatro horas e eu já estava em pânico (…), mas não, ele estava só na sua vidinha”, revelou.

Entre a serenidade do filho e a ansiedade natural de mãe, Teresa Silva mostrou que, apesar da distância, a preocupação fala sempre mais alto.

Temas: Teresa Silva Tierry Vilson Dois às 10 Dubai Irao

RELACIONADOS

«Aos 58 anos, parece que tens 40»: Esta é a famosa que Cristina Ferreira fez questão de elogiar em televisão

A Não Perder

«Amo-te cada vez mais»: Após declaração de amor de Fernanda Serrano, há um comentário que se destaca

Hoje às 16:15

Está enorme. Todos estão a comentar estas fotos inéditas do filho de Ângela Ferreira

Hoje às 15:00

É um dos atores mais cobiçados da TV portuguesa e revelou se está ou não com o coração ocupado

Hoje às 14:46

Cresceu num bairro social e viu rusgas da polícia em casa. Este é o passado que poucos conhecem de uma estrela da TVI

Hoje às 12:15

«Aos 58 anos, parece que tens 40»: Esta é a famosa que Cristina Ferreira fez questão de elogiar em televisão

Hoje às 10:59

Aos 99 anos, Ruy de Carvalho recebe uma surpresa inesquecível: «Foi tão bom»

Hoje às 09:49

"Afilhado" de Cristina Ferreira celebra primeiro aniversário da filha: «Um ano de muito amor»

Ontem às 16:46
MAIS

Mais Vistos

Em direto, Cristina Ferreira faz promessa a Filipe Delgado. Cantor reage: "Estás a falar a sério?"

Ontem às 10:01

Cláudio Ramos faz esclarecimento sobre o seu estado de saúde

Hoje às 10:03

Antes de entrar no ar, Cláudio Ramos sentiu-se indisposto e falha programa: «Está mal»

Ontem às 10:00

É inacreditável. Filipe Delgado conta situação inesperada no cabeleireiro: "Temos a porta trancada"

Ontem às 10:21

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Arroz de camarão: alternativa descomplicada ao arroz de marisco que se prepara em pouco mais de 30 minutos

Hoje às 17:00

Há um ingrediente que transforma este bolo de limão clássico: veja a receita

Hoje às 16:00

Dizem que esta sobremesa de aveia se assemelha a leite creme e nós aprovámos: veja a receita

Ontem às 17:00

Chef revela a receita mais fácil de tiramisu que se prepara em minutos

2 mar, 17:00

Fora do Estúdio

«Amo-te cada vez mais»: Após declaração de amor de Fernanda Serrano, há um comentário que se destaca

Hoje às 16:15

Está enorme. Todos estão a comentar estas fotos inéditas do filho de Ângela Ferreira

Hoje às 15:00

Aos 99 anos, Ruy de Carvalho recebe uma surpresa inesquecível: «Foi tão bom»

Hoje às 09:49

"Afilhado" de Cristina Ferreira celebra primeiro aniversário da filha: «Um ano de muito amor»

Ontem às 16:46

Fotos

Arroz de camarão: alternativa descomplicada ao arroz de marisco que se prepara em pouco mais de 30 minutos

Hoje às 17:00

«Amo-te cada vez mais»: Após declaração de amor de Fernanda Serrano, há um comentário que se destaca

Hoje às 16:15

Há um ingrediente que transforma este bolo de limão clássico: veja a receita

Hoje às 16:00

Com o filho a viver no Dubai, Teresa Silva não esconde preocupação com Tierry Vilson: «Deixou de me falar durante horas»

Hoje às 15:22