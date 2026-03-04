Com o filho a viver no Dubai, Teresa Silva não esconde preocupação com Tierry Vilson: «Deixou de me falar durante horas»

Teresa Silva esteve no “Dois às 10” e falou sobre o filho, que vive no Dubai. Questionada por Cristina Ferreira sobre o clima de tensão no Médio Oriente, a comentadora garantiu que Tierry está tranquilo mas admitiu que houve momentos de verdadeiro pânico.

Teresa Silvamarcou presença no Dois às 10 para recordar as várias profissões que já teve ao longo da vida, desde cabeleireira à abertura de um colégio com a irmã, mas também para falar da vida pessoal e dos desafios profissionais depois da participação no Big Brother 2020.

A dada altura, a conversa centrou-se no filho da comentadora, Tierry Vilson, que vive atualmente no Dubai. Perante o escalar da tensão entre o Irão e os Estados Unidos, que nos últimos dias tem afetado o Médio Oriente, Cristina Ferreira quis saber: “Olha, e ele está um bocadinho aflito, ou não?”.

Teresa Silva garantiu que o filho e a família estão “tranquilos”, mas não escondeu a preocupação. “Não, ele diz que não. Que está tudo bem lá realmente, que não é nada daquilo que se conta: filas para isto e para aquilo. Não, diz que até agora está tudo tranquilo. Realmente veem-se os mísseis a passar, mas que está tudo…”, começou por explicar.

A comentadora confessou ainda um momento de maior angústia: “Ele deixou de me falar durante umas quatro horas e eu já estava em pânico (…), mas não, ele estava só na sua vidinha”, revelou.

Entre a serenidade do filho e a ansiedade natural de mãe, Teresa Silva mostrou que, apesar da distância, a preocupação fala sempre mais alto.