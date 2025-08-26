Piscinas de água quente em Portugal conquistam destaque internacional

  • Joana Lopes
  • Ontem às 15:30

Há um destino em Portugal que está a ganhar destaque internacional, elogiado por um influencer de viagens espanhol como um «local perfeito».

É a grande novidade deste ano em Portugal e já começa a ganhar destaque além-fronteiras. Desta vez, foi um influencer de viagens espanhol quem chamou a atenção para este verdadeiro paraíso português. Alberto Ribas, com mais de 46 mil seguidores no Instagram, fala das Termas de Chaves, descrevendo-as como um «local perfeito». Com uma tradição milenar, este destino é reconhecido pelo valor terapêutico das suas águas e pela sua capacidade de ser um refúgio de tranquilidade, ideal para quem precisa de se desligar do dia a dia.

É na cidade de Chaves que se encontra este tesouro secular: as suas águas termais. Falamos das Termas de Chaves, onde uma estadia num resort se transforma numa experiência terapêutica.

A água termal de Chaves, que emerge a 76 graus Celsius, é a mais quente da Península Ibérica. Bicarbonatada e rica em minerais, possui propriedades únicas que a tornam indicada para o tratamento e prevenção de diversas patologias, incluindo problemas músculo-esqueléticos, digestivos e respiratórios. Para além dos benefícios clínicos, é também muito procurada por quem deseja escapar ao ritmo acelerado do quotidiano e dedicar-se ao cuidado pessoal.

No local, encontrará um circuito hidrotermal que inclui piscinas hidrodinâmicas ao ar livre com água naturalmente quente, duches sensoriais que estimulam os sentidos com variações térmicas e sonoras, sauna, banho turco e áreas de relaxamento pensadas para restaurar o equilíbrio entre corpo e mente.

Onde dormir?
Existem parcerias com unidades hoteleiras da região que permitem aceder a programas de bem-estar exclusivos, como os Aquae City, Aquae Break e Aquae Feel, concebidos para diferentes perfis de visitantes: desde quem procura uma pausa curta até quem deseja uma imersão prolongada neste ambiente.

A reserva destes programas é feita diretamente com os hotéis parceiros, sendo a forma ideal de combinar o descanso da estadia com os benefícios dos tratamentos termais.

Mas, se não pretende desligar-se por completo, Chaves é muito mais do que um destino termal. É uma cidade rica em história, com ruas encantadoras, gastronomia irresistível e um património cultural que merece ser explorado. Desde a ponte romana de Trajano até ao icónico pastel de Chaves, é uma localidade que vale a pena visitar.

Termas de Chaves

