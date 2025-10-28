O tempo deu-lhes razão. Manuel Luís Goucha e David Carreira previram sucesso de jovem que acaba de conquistar 'papel' na novela da TVI

  • Dois às 10
  • Há 3h e 33min

De “Pequenos Gigantes” à banda sonora de “Terra Forte”, Beatriz Teixeira cumpre profecia de Goucha e David Carreira, que elogiaram e muito o seu talento.

Beatriz Teixeira é um nome que começa agora a dar que falar — mas o seu talento já tinha sido notado há mais de uma década. A jovem cantora, que aos 11 anos encantou o público no programa “Pequenos Gigantes”, regressa agora à televisão da mesma estação, desta vez como intérprete da canção “Miragem”, tema que integra a banda sonora da nova novela da TVI, “Terra Forte”.

No programa onde se estreou, Beatriz surpreendeu o júri e o público com a sua voz madura e presença em palco. Manuel Luís Goucha não teve dúvidas e elogiou o potencial da concorrente: «Tens talento para dar e vender.»

Também David Carreira, que fazia parte do painel de jurados, ficou rendido: «Estava a ouvir-te cantar e a pensar: adorava fazer um dueto contigo.»

Onze anos depois, o tempo deu-lhes razão. A jovem que conquistou o coração dos jurados é agora uma aposta da estação de Queluz de Baixo — não apenas como intérprete, mas como artista em ascensão no panorama musical português.

Aos 22 anos, Beatriz Teixeira segue com determinação o sonho da música, mas sem descuidar os estudos: tirou o curso de Direito, que assume como “plano B”.

“Miragem” marca o seu regresso à TVI, agora em dose dupla — na música e na ficção.

