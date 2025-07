De férias com a família, jovem de 14 anos fica tetraplégico ao dar um simples mergulho

Bruno tinha todos os sonhos por realizar quando se viu confinado a uma cadeira de rodas. Depois de anos de recuperação, a vida devolveu-lhe a felicidade.

Bruno tinha apenas 14 anos quando a vida lhe trocou as voltas. Estava de férias com a família na Ria Formosa, em Tavira, quando um mergulho mal calculado o deixou tetraplégico.

Atleta, aventureiro e sonhador, Bruno era o típico adolescente cheio de energia e planos para o futuro. O choque da realidade foi avassalador: perdeu a mobilidade e, com ela, a sensação de liberdade. “Tinha sonhos incríveis, queria fazer tudo. E, de repente, estava numa cama”, partilhou.

Oriundo de uma família numerosa, com sete irmãos, teve o apoio constante da família — especialmente da mãe, com quem ainda hoje fala todos os dias por videochamada. Apesar da revolta inicial, Bruno decidiu viver da melhor forma: “Percebi que só vivemos uma vez e escolhi viver com o que tenho.

Hoje, mais de 30 anos depois, é um homem realizado — e não apenas pelas conquistas pessoais e profissionais, mas também pelo amor que encontrou.

“A cadeira de rodas é só um adereço. O que importa é o coração”

Foi em 2011 que Bruno conheceu Manuela, através de amigos em comum. Desde o início, o que a fascinou não foi a condição física de Bruno, mas a sua forma de estar na vida: “O que me cativou foi ele ser um ser humano muito inteligente e com os valores certos”, partilhou Manuela: “Quando percebi que o Bruno se deslocava numa cadeira de rodas, isso foi só um detalhe. Porque o que conta é a pessoa que ele é.”

O casal construiu uma relação sólida, baseada no respeito, no amor e numa profunda admiração mútua. Casaram-se em 2020, e vivem juntos há 14 anos.