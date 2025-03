Consegue descobrir quem é esta mulher? Ela é uma presença constante na TVI, mas há algo mais!

Adivinha quem é esta mulher? Ela é um rosto familiar da TVI e tem dado que falar...

Ela é.... Cátia Goarmon, mais conhecida por Tia Cátia. Acertou?

Tia Cátia passou por uma transformação radical nos últimos tempos. Esta segunda-feira, 24 de março, a cozinheira esteve no «Dois às 10», onde compartilhou detalhes sobre as mudanças na sua vida.

Aos 52 anos, Tia Cátia perdeu nove quilos nas últimas três semanas, após se submeter a uma cirurgia metabólica. Ao longo da sua vida, a cozinheira enfrentou várias oscilações de peso, tendo chegado a pesar 103 quilos. «Não me sentia mal nem tinha aquela coisa de olhar para o espelho e dizer estou horrível. Comecei a preocupar-me não com os meus 52 anos, mas com os 62, os 72...», contou em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

A mudança foi motivada pela busca por «qualidade de vida», especialmente considerando que Tia Cátia sofre de diabetes, hipertensão e colesterol. Ela revelou que a decisão de tomar um rumo mais saudável na sua vida se deu pela preocupação com o futuro.

Durante a conversa, foi ainda exibida uma fotografia de Tia Cátia no seu casamento, quando era mais jovem. A imagem causou grande surpresa em Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, que ficaram impressionados com a diferença e com a transformação notável que a cozinheira teve ao longo dos anos.