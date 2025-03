Tia Cátia partilha foto antes da cirurgia: «Uma mudança para toda a vida»

Tia Cátia publicou uma foto de antes da cirurgia que lhe mudou a vida e falou sobre a grande mudança.

Tia Cátia surpreendeu os seguidores ao publicar no Instagram uma fotografia tirada momentos antes da cirurgia e escreveu:

"Faz precisamente hoje 2 semanas que realizei a minha Cirurgia Metabólica Porta Única no @centroinovacaomedica 💙 Uma mudança de vida e para toda a vida. Estou muito feliz com esta decisão, que tomei não só para perder peso, mas acima de tudo para melhorar a minha saúde e o meu bem-estar. Posso garantir que estas 2 semanas foram incríveis, sem dores e com a energia renovada. Retomei logo o meu trabalho, e por isso, por aqui, ninguém sentiu a minha ausência 💪🏼"

A cozinheira Cátia Goarmon, mais conhecida como Tia Cátia, passou por uma transformação radical nas últimas semanas, perdendo nove quilos após submeter-se a uma cirurgia metabólica. O tema foi abordado na manhã de segunda-feira, 24 de março, no programa "Dois às 10", apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Aos 52 anos, Tia Cátia revelou que enfrentou diversas oscilações de peso entre os 42 e os 52 anos, chegando a atingir 103 quilos. No entanto, a preocupação com a sua saúde a longo prazo foi o fator decisivo para a intervenção. "Não me sentia mal nem tinha aquela coisa de olhar para o espelho e dizer que estou horrível. Comecei a preocupar-me não com os meus 52 anos, mas com os 62, os 72...", confessou em conversa com os apresentadores.

Foco na qualidade de vida

A cozinheira destacou que o objetivo principal da sua mudança foi garantir uma melhor qualidade de vida, uma vez que sofre de diabetes, hipertensão e colesterol elevado. A cirurgia foi realizada no Centro de Inovação Médica, onde continuará a ser acompanhada nos próximos três anos.

No Instagram, partilhou imagens da transformação e explicou o seu percurso com uma mensagem inspiradora:

"O meu novo eu 🧡 Em pouco mais de 2 semanas já perdi 8kg! Gosto de partilhar as minhas conquistas e por isso quero partilhar convosco todo este meu processo de perda de peso. ❤️ Para quem não acompanhou, realizei a Cirurgia Metabólica Porta Única no @centroinovacaomedica e continuarei a ser acompanhada por esta maravilhosa equipa nos próximos 3 anos. Quero também agradecer as maravilhosas mensagens que tenho recebido de apoio e de carinho. Saber que estão comigo deixa-me de ❤️ cheio. Obrigada a todos!"

Apoio e carinho dos seguidores

A publicação rapidamente recebeu centenas de comentários de incentivo, incluindo de figuras públicas como Bibá Pitta, que escreveu: "Oh querida Cátia, estás linda!!!! (sempre foste)", e Ágata Rodrigues, que comentou: "Tia Cátia sempre foi linda, mas fico feliz por saber que agora se sente melhor, isso é que importa. ❤️ Beijinhos".

Outros seguidores também deixaram mensagens de apoio, como "Boa recuperação, beijinhos!" e "Continuação de tudo a correr bem 👏👏👏".