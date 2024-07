A entrada que vai surpreender todos em qualquer convívio de verão

Tia Cátia ensinou a fazer ovos recheados com sardinhas e pimentos

Tia Cátia ensinou uma receita ideal para festejar o São João: ovos recheados com sardinhas e pimentos.

Ingredientes:

4 ovos cozidos

2 sardinhas assadas

80g de pimentos vermelhos e verdes assados

2 colheres de sopa de maionese

1 colher de sobremesa de mostarda

1 colher de sobremesa de ketchup

Sal

Pimenta

Salsa picada para decorar

Salada de alface para acompanhar

Modo de preparação:

Corte os 4 ovos cozidos ao meio, no sentido do comprimento, e separe as gemas das claras. Num processador de alimentos, coloque as gemas, as sardinhas, previamente arranjadas, as 80g de pimentos assados, as 2 colheres de sopa de maionese, a colher de sobremesa de mostarda, a colher de sobremesa de ketchup e tempere com um pouco de sal e pimenta. Triture tudo até obter um creme homogéneo. Retifique os temperos e acrescente a salsa picada.

Disponha as metades de clara num prato. Recheie a cavidade das claras com o creme que preparou. Decore com pequenos raminhos de salsa e sirva com salada de alface.

Nota: Pode substituir as sardinhas frescas por sardinhas enlatadas.