Com polícia pelo meio, eis o que terá acontecido entre Diana Pereira e a atual companheira de Tiago Monteiro

  • Dois às 10
  • Há 2h e 44min

Uma alegada discussão entre Diana Pereira e Alexandra Carvalho, atual namorada de Tiago Monteiro, gerou polémica e acabou por ser tema de destaque no “Dois às 10”, onde foi revelado que a polícia terá sido chamada ao local.

O tema marcou presença no Dois às 10 desta quinta-feira. Em causa está uma alegada discussão entre Diana Pereira e Alexandra Carvalho, atual namorada de Tiago Monteiro, que terá mesmo levado à intervenção da polícia.

Segundo Gonçalo Quinaz, “houve uma discussão feia. A atual chega a dizer que foi por pouco que não houve confrontos físicos. Diana veio a desmentir, a dizer que não corresponde à verdade.” O comentador acrescentou que, segundo a versão de Diana, apenas aconteceu “um pequeno desaguisado entre a mãe e a atual”.

Ainda assim, Quinaz mostrou-se reticente: “Alguma coisa de mais grave foi."

O assunto não se ficou por aqui. No programa V+ Fama, transmitido no V+ TVI, Adriano Silva Martins afirmou que Diana Pereira “foi processada por Alexandra Carvalho, atual namorada de Tiago Monteiro, ex-marido da modelo e apresentadora”.

O apresentador acrescentou que, em causa, estaria “um crime de ameaças e tentativa de agressão”. Contactada, Diana Pereira reagiu com surpresa: “Falei diretamente com a Diana, que ficou incrédula com esta notícia. Disse que teve conhecimento pela imprensa.”

A modelo negou veementemente os boatos e deixou claro que, caso a queixa-crime não seja retirada, irá “recorrer a todos os direitos legais que tem ao seu alcance para repor o seu bom nome”.

Temas: Tiago monteiro Diana Pereira Dois às 10 Alexandra Carvalho

