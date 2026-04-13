Loiro e com tranças: Tiago já foi assim e ninguém reconheceria o concorrente do "Secret Story 10"

Antes de entrar no “Secret Story 10”, Tiago já passou por transformações físicas marcantes — e há imagens que provam que, em tempos, seria praticamente irreconhecível para o público de hoje.

Aos 27 anos, Tiago, natural de Sines, é um dos concorrentes do “Secret Story 10” que mais se destaca pela sua personalidade fora do comum. Dinâmico e com mil ideias por segundo, divide o seu tempo por vários projetos, desde aulas de skate e surf à música, sem esquecer o trabalho na fábrica de enchidos do pai.

Impulsivo e com um sentido de humor muito próprio, Tiago garante que vê a vida de forma diferente da maioria. Espiritual e dono de histórias improváveis, já enfrentou vários desafios que o ajudaram a tornar-se uma pessoa resiliente e sonhadora, características que leva agora para dentro da casa.

Determinado a marcar pela diferença, entrou no jogo com o objetivo de ser único, divertir os colegas e provar que nunca houve ninguém como ele no reality.

Fora do programa, também a sua imagem tem dado que falar. Ao longo dos últimos anos, Tiago tem apostado em visuais bastante distintos — já foi loiro, já usou tranças e já apareceu sem barba — mostrando uma constante evolução e uma forte vontade de se reinventar.

Veja na galeria acima algumas imagens que ilustram a sua transformação.