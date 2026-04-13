Loiro e com tranças: Tiago já foi assim e ninguém reconheceria o concorrente do "Secret Story 10"

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 52min

Antes de entrar no “Secret Story 10”, Tiago já passou por transformações físicas marcantes — e há imagens que provam que, em tempos, seria praticamente irreconhecível para o público de hoje.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Aos 27 anos, Tiago, natural de Sines, é um dos concorrentes do “Secret Story 10” que mais se destaca pela sua personalidade fora do comum. Dinâmico e com mil ideias por segundo, divide o seu tempo por vários projetos, desde aulas de skate e surf à música, sem esquecer o trabalho na fábrica de enchidos do pai.

Impulsivo e com um sentido de humor muito próprio, Tiago garante que vê a vida de forma diferente da maioria. Espiritual e dono de histórias improváveis, já enfrentou vários desafios que o ajudaram a tornar-se uma pessoa resiliente e sonhadora, características que leva agora para dentro da casa.

Determinado a marcar pela diferença, entrou no jogo com o objetivo de ser único, divertir os colegas e provar que nunca houve ninguém como ele no reality.

Fora do programa, também a sua imagem tem dado que falar. Ao longo dos últimos anos, Tiago tem apostado em visuais bastante distintos — já foi loiro, já usou tranças e já apareceu sem barba — mostrando uma constante evolução e uma forte vontade de se reinventar.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Veja na galeria acima algumas imagens que ilustram a sua transformação.

Temas: Tiago Secret Story 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Ninguém diria que é o Hugo que conhecemos: veja como era o concorrente há 6 anos

Com 17 anos, Diogo era bem diferente: veja como o concorrente mudou até hoje

Muito diferente de como a conhecemos. Encontrámos registos de Ana de há 6 anos

Em 2019, Jéssica parecia outra: veja como era a concorrente do "Secret Story" antes dos procedimentos estéticos

Fora do Estúdio

Rui Freitas e a enfermeira Catarina anunciam algo que ninguém previa: "Nem vocês esperavam"

Há 1h e 52min

Mãe de Diogo sobre relação do filho com Ariana: «Vai cada um à sua vida»

Há 2h e 37min

Liliana era assim há 5 anos: veja as imagens 'escondidas' nas redes sociais

Há 2h e 52min

Após ser expulsa do Secret Story, Ariana é surpreendida com revelação de Cristina Ferreira: «Foi?»

Hoje às 09:38

Bruna Gomes não deixa nada por dizer a Ariana: «Que a maturidade te traga mais inteligência»

Hoje às 09:24

O gesto de Cristina Ferreira que protegeu Ariana após a expulsão do Secret Story

Hoje às 08:50

Em 2019, Jéssica parecia outra: veja como era a concorrente do "Secret Story" antes dos procedimentos estéticos

Ontem às 09:00
MAIS

Mais Vistos

Após ver tudo, Ariana já tomou uma decisão em relação a Diogo

Hoje às 11:52

Cristina Ferreira revela conversa com Ariana: “Disse-me à saída que…”

Hoje às 10:00

Cristina Ferreira revela rotina após as galas do “Secret Story 10” que não falha

Hoje às 09:59

A primeira entrevista de Ariana após ser expulsa do Secret Story - Veja a conversa completa

Hoje às 12:25

Signos

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Horóscopo para abril. Previsões para Eva não deixam dúvidas: «As verdades vão ser ditas»

31 mar, 11:01

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Receitas

Use as sobras de ovos de chocolate da Páscoa para fazer esta mousse

7 abr, 17:00

Este folar de carnes pode ser o protagonista da sua mesa de Páscoa: veja a receita

2 abr, 13:00

Aprenda a preparar o clássico ensopado de borrego para a Páscoa

1 abr, 10:31

Vá além do tradicional folar e descubra este bolo da Páscoa

31 mar, 16:00

Fotos

Rui Freitas e a enfermeira Catarina anunciam algo que ninguém previa: "Nem vocês esperavam"

Há 1h e 52min

Mãe de Diogo sobre relação do filho com Ariana: «Vai cada um à sua vida»

Há 2h e 37min

Liliana era assim há 5 anos: veja as imagens 'escondidas' nas redes sociais

Há 2h e 52min

Loiro e com tranças: Tiago já foi assim e ninguém reconheceria o concorrente do "Secret Story 10"

Há 3h e 52min